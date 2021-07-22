7-річна дівчинка курила кальян у Харкові: що відомо про жінку, яка її цього навчала
Джерело:Newsroom
Напередодні в мережі з’явилося відео, як 7-річна дитина курить кальян. У підписі до ролика мовиться, що "батьки дозволили". А навчила дівчинку курити її тітка. Жінка виявилася відомою в Харкові косметологинею. Ба більше, вона у скандали потрапляє не вперше.
Ім'я тітки дівчинки – Христина Крюкова. Вона робить ін'єкції – так звані "уколи краси"
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"А вам батьки не давали спробувати?"
Косметологиня в мережі одразу ж відреагувала на безліч негативних коментарів, що посипалися після розголосу ситуації. Цікаво, що вона зовсім не вважає себе винною. Жінка зазначає, що всім колись батьки давали спробувати курити чи вживати алкоголь. І вона не вбачає у цьому нічого поганого.
А вам ваші батьки не давали пива спробувати або вина, спробувати покурити? Мені давали! Пишіть, що хочете там, хоч в*акайтеся – мені все одно! Такі всі святі там сидите, що аж тошно від вас!
– написала Христина Крюкова.
Та сама Христина Крюкова, що дозволила своїй 7-річній племінниці курити кальян / Фото взято з видання Newsroom
Не перший скандал
Жінка вже "прославилася" у червні 2020 року після конфлікту з відомою харківською блогеркою Тетяною Коряк. Вона звинуватила косметологиню та її чоловіка в тому, що вони спотворили груди її подрузі.
Незабаром невідомі спалили авто Тетяни Коряк, що стояло біля її дому. У той же день поліція затримала 32-річного підозрюваного. Ним виявився чоловік косметолога Христини Крюкової. У той час йому загрожувало до 10 років позбавлення волі.
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7-річна дівчинка курить кальян: коротко про скандал
- Нещодавно в мережі виклали запис, де 7-річна дівчинка курить кальян.
- Курити її вчить тітка, яка є автором відео.
- На записі видно, як дівчинка вдихає дим і робить різні трюки.
- У цей час жінка викрикує: "Молодець, тітка поганому не навчить".
- В мережі спалахнув скандал.