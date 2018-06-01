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Хто бачить краще: люди чи коти – дослідження вчених

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Хто бачить краще: люди чи коти – дослідження вчених
Хто бачить краще: люди чи коти – дослідження вчених / Фото з відкритих джерел

Нове дослідження науковців показало, що люди мають властивість бачити у 7 разів краще, ніж коти, та в десятки разів чіткіше, ніж щури або золоті рибки.

Про це повідомляють на The Daily Mail, передає "Українська правда".

Дослідники оцінили різкість зору на основі анатомії очей тварин, де виявили, що порівняно з людьми, більшість видів тварин бачать світ з набагато меншою кількістю деталей.

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Так, за основу вони використали кількість пар чорних і білих ліній, які можуть розрізнити різні види в межах поля зору, допоки вони не стають розмитими. Виявилось, що людське око може розрізнити 60 пар ліній у цьому полі зору, тоді як око дикої пташки – 140. 


Результати дослідження

А людина, яка бачить лише 10 пар ліній, вважається сліпою, в той час як деякі комахи бачать тільки 1 таку пару.

Теги: LifeStyle Здорове життя дослідження світ тварин
Джерело: 24 Канал
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