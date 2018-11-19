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      Хто буде присутнім на "інавгурації" Пушиліна як "очільника" "ДНР": з'явився список окупантів

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      "Інавгурація" Пуліна на посаду "очільника" ДНР": відомо, хто буде присутнім
      "Інавгурація" Пуліна на посаду "очільника" ДНР": відомо, хто буде присутнім / Соцмережі

      20 листопада відбудеться "інавгурація" нового очільника окупаційної адміністрації Донеччини Дениса Пушиліна. Однак вже відомо, хто буде присутнім на заході. Відповідну інформацію журналісти 24 каналу отримали з власних джерел.

      Як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув – 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%.

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      Щоправда опісля цього окупанти так офіційно й не оголосили переможця, однак поширили інформацію, що буде "інавгурація" Пушиліна. Відтак, можна зробити висновок, що про перемогу новоспеченого ватажка було ще відомо задовго до проведення псевдовиборів – до слова, про це говорили й у СБУ. І цілком імовірно, що до такого стану речей свою всюдисущу руку доклав Кремль.

      Журналісти 24 каналу, зі свого боку, з’ясували, хто ж буде присутнім на "інавгурації" Пушиліна. Як видно зі списків, це здебільшого чиновники різних ланок як адміністрації Донецька, так і псевдореспубліки.

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      Також нам стало відомо й про номери машин деяких "очільників" районів окупованого Донецька.

      Пушилін, Донецьк, Донбас, інавгурація, вибори, Росія, Кремль

      Додамо, що сама "інавгурація" розпочнеться 20 листопада об 11:00 за московським часом (10:00 за Києвом) і пройде у Донецькому академічному театру опери та балету імені Солов'яненка. Зауважимо, що саме у цій будівлі раніше прощалися ліквідованими ватажками бойовиків – "Гіві", "Моторолою", а також з попередником Пушиліна – Захарченком

      Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що псевдовибори на окупованому на Донбасі хоча й відбулися не згідно з мінськими домовленостями, однак усе ж "відповідали основним демократичним стандартам" і їх "було організовано в рамках загального та рівного виборчого права громадян". Також у Кремлі сподіваються, що офіційний Київ буде співпрацювати з новоспеченими ватажками бойовиків.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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