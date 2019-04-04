Хто буде ведучим дебатів Зеленського та Порошенка

Ведучим дебатів між кандидатами у президенти України буде журналіст Павло Казарін. Саме він модеруватиме дебати у разі, якщо вони відбудуться на Суспільному телебаченні. А щодо можливих дебатів на стадіоні "Олімпійський", то існує проблема.

"Я вів і продовжую вести дебати на Суспільному телебаченні", – сказав у коментарі 24 каналу сам Казарін.

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Він нагадав, що в законі передбачена обов’язкова процедура дебатів між першим і другим туром виборів президента:

дебати повинні пройти за рахунок державного бюджету

дебати має проводити Суспільне телебачення 19 квітня 2019 року.

Цей захід Казарін і мав вести, зауважив він сам. Проте проблема з ідеєю проведення дебатів на НСК "Олімпійський" у тому, що не зрозуміло, чи буде цей захід тими самими обов’язковими дебатами, які фінансує держава і проводить Суспільне телебачення (яке й визначає, хто саме їх веде), чи це будуть додаткові дебати до обов’язкових.

В такому разі (якщо ці дебати будуть додатковими до обов’язкових) самі штаби, які фінансують цей захід, визначатимуть підрядника, який його організовуватиме і самі ж визначатимуть модератора,

– зауважив журналіст.

У Суспільному раніше запевнили, що мають технічну можливість провести трансляцію дебатів з "Олімпійського". Щоправда, відповідно до закону, дебати мають проходити у студії (кімнаті) національного мовника.

В ЦВК ж заявили, що дебати на "Олімпійському" можуть бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними законом теледебатами.

Історія про дебати Порошенка із Зеленським: що відомо? Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у йог штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон". Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.