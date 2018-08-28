Хто був посередником між Манафортом і Януковичем: Лещенко розповів деталі

Пол Манафорт під час своєї лобістської діяльності на президента-втікача Віктора Януковича та його Партію регіонів мав свою надійну людину в Україні. Ним був Костянтин Килимник, який керував київським офісом американського політтехнолога із 2005-го до 2015-го року. Згодом він працював в адміністрації Януковича, де допомагав Манафорту.

Народний депутат і колишній журналіст Сергій Лещенко, який у 2016 році оприлюднив деталі "чорної бухгалтерської книги" – списку секретних платежів, зроблених проросійською Партією регіонів Манафорту та іншим консультантам, в інтерв'ю Foreign Policy розповів про характер співпраці американського лобіста і Килимника.

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"Я думаю, що їм було зручно один з одним. Килимник не був ні блискучим експертом, ні кимось особливим. Він був досить посередньою людиною. Він був так тісно пов'язаний з бізнесом Манафорта, що виникає питання – чому? Чи був він просто корисний для Манафорта або ж грав іншу роль? Килимник був свого роду посередником між Манафортом і українськими клієнтами. Є й інша цікава історія про те, що Манафорт і Килимник намагалися працювати в Киргизії. (...)Там не так багато багатих людей, які заплатили б їм за політичні консультації, але, якщо вони були пов'язані з якимись геополітичними питаннями в Киргизії, то існують нові докази того, що Манафорт був не просто політтехнологом", – припустив Лещенко.

Український нардеп також відповів на питання про те, на якому етапі в Україні зараз перебувають антикорупційні розслідування, пов'язані з Манафортом.

"Була довга історія з блокуванням цих розслідувань, тому що Президент Петро Порошенко намагався завоювати симпатії президента Трампа. Слідчі органи відкрили кримінальне провадження, але потім його заблокували, і тільки в травні цього року розслідування розпочали знову", – пояснив політик.

За інформацією The New York Times, команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, яка займається розслідуванням щодо ймовірних зв'язків штабу Трампа з Росією, з'ясувала, що колишній київський офіс-менеджер Манафорта Костянтин Килимник мав контакти з російською розвідкою. Він також перебував під слідством в Україні через звинувачення у шпигунстві, однак, попри це у червні 2017 року безперешкодно зміг виїхати з країни.

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Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.



У вересні над Манафортом розпочнеться черговий суд за іншими звинуваченнями, пов'язаними з його лобістською роботою в Вашингтоні від імені Януковича.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.