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      Хто б'є "бандерівців" – найкращий друг Вілкула, – політичний експерт

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      Олексій Мінаков
      Олексій Мінаков / 24 канал

      Олександр Вілкул та Ілля Кива заступились за заарештованого поліцейського Василя Мельникова, який підозрюється у побитті лежачого активіста під Подільським райвідділом поліції Києва. Обоє кандидатів в президенти не пошкодували для цього по 115 тисяч гривень застави.

      Політичний експерт Олексій Мінаков у ефірі 24 каналу розповів, що Олександр Вілкул захистив заарештованого поліцейського, аби бути контрастом на цьому проросійському фоні. 

      Читайте також: "Лягай, бандеро": скандальний поліцейський розповів свою версію, а Кива "вчинив би ще жорсткіше"

      У Вілкула все просто – всі, хто б'ють "бандерівців", патріотів, націоналістів – це найкращі для нього друзі. Тут зрозуміло, що він грає на контрасті на цьому проросійському фоні. З Кивою теж ситуація є зрозумілою, крім того, що він офіційно очолює профспілку, він є так званим "кадром" Авакова,
      – пояснив експерт.

      За його словами, ця ситуація є небезпечною. Потрібно пам'ятати до чого призвела ескалація конфлікту у 2014 році між громадськістю і правоохоронцями.

      "Якщо подивитись відеозаписи з цим інцидентом, то нині правоохоронці стали хитрими на відмінну від поліції 2014 року. Сьогодні є іменні шоломи у поліції, то вони їх спеціально ховають. Через це стає не можливо навіть їх ідентифікувати. Саме тому після цього волонтери розшукують, хто кого побив", – додав Мінаков. 

      Дивіться відео як правоохоронець, застосовуючи силу до активіста, кричить "Лягай, бандеро":

      Що відомо про інцидент, коли поліція побила активістів у Києві?Біля Подільського райвідділу поліції 9 лютого спалахнули сутички між поліцією та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Активісти під райвідділом вимагали відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше (потім поліція їх таки відпустила). Активісти також вимагали повернути затриманим особисті речі, при цьому вишикувались у стіну перед входом до відділку. Тоді правоохоронці застосували до прибулих активістів силу: при цьому поліцейські били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.

      Після інциденту головний поліцейський Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця і наголосив, що така поведінка є неприпустимою.

      Дивіться повний випуск інтерв'ю з Олексієм Мінаковим за 13 лютого 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Ілля Кива Олександр Вілкул Поліція Затримання учасників акції щодо Гандзюк Новини Києва Протести Сутички
      Джерело: 24 канал
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