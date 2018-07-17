Хто допомагав Добкіну дерибанити харківські землі: фігуранти, яких замовчали

Розслідування справи, в якій фігурує вже доторканий народний депутат Михайло Добкін, завершена і незабаром має бути передана до суду. Але, схоже, у цій справі не вистачає фігурантів.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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Вона нагадала, що Добкіна рівно рік тому позбавили імунітету за звинуваченнями у дерибані харківської землі в ті часи, коли він був у Харкові мером. Землі громади роздавали за так званою кооперативною схемою – безкоштовно. Мова про сотні гектарів. Схема тому то й зветься схемою, що формально вона виглядала законною. Адже за законом, безкоштовно отримати землю можуть нужденні городяни, які столи в черзі на житло та об’єдналися в кооперативи з метою звести будинок за власний кошт.

У Харкові цим захопилися настільки, що віддавали кооперативам ділянки не сотками, а цілими гектарами; в десятках кооперативів фігурували одні й ті самі призвіща; на цих ділянках відкрито будувалися судді, прокурори, харківські чиновники і сам міський голова! Схему навіть не збиралися приховувати, однією із співзасновник кооперативу, якому дістався шмат землі у Лісопарку, значиться матір Добкіна Алла,

– наголосила Мартинюк.

За її словами, зараз на тій ділянці – резиденція екс-мера, екс-губернатора, а нині – доторканого нардепа від "Опоблоку". Важливо зазначити, що у провадженні щодо кооперативної схеми фігурує не лише Добкін. Він, як міський голова, погоджував виділення землі. Але як співучасники дерибану у справі проходять його підлеглі.

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"Зокрема, це головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький та чиновниця, що курує питаня містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяна Овіннікова. Не останню роль у схемі зіграв і Геннадій Кернес, який на той момент був секретарем міськради. Але дотепер генеральний прокурор не наважився на офіційне звинувачення. Грозився, що коли слідчі отримають достатньо підстав, Кернесу обов'язково оголосять про підозру, як і решті фігурантів. Схоже, підстав дотепер не знайшли. Хоча й дитині в Харкові відомо, жодні питання у місті не вирішуються без його згоди, як тоді, так і зараз", – додала журналістка.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 17 липня 2018