Хто допоміг людству побачити перше фото чорної діри та як це відбувалося: приголомшливі фото

Вперше в історії астрономам вдалося отримати чітке зображення чорної діри. Цю вражаючу світлину науковці оприлюднили в середу, 10 квітня.

Перше фото чорної діри

Після двох років кропіткої праці астрономам вдалося отримати перше фото чорної діри, що має назву Sagittarius A*. Вона розташована в центрі нашої галактики та важить у чотири мільйони разів більше за Сонце.

Читайте також: Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри: відео

Також відомо, що Sagittarius A* розташована на відстані понад 500 мільйонів трильйонів кілометрів, а це 50 мільйонів світлових років від Землі.

Ця чорна діра одна з найважчих чорних дір, які існують. Це абсолютний монстр, важкоатлет, чемпіон чорних дір у Всесвіті,

– зазначив професор Хейно Фальке з Університету Радбуда в Нідерландах.

Вперше в історії показали зображення чорної діри: відео на 40:37

Як вчені отримали зображення

Зображення було зроблене завдяки глобальній мережі обсерваторій Event Horizon Telescope і представлене одночасно астрономами з низки країн, а саме США, Бельгії, Японії, Данії, Китаю, Чилі та Тайваню.

Вчені використали вісім найпотужніших телескопів планети, кожен з яких спостерігав за чорною дірою з різних точок світу. Згодом дані об'єднали і отримали зображення чорної діри.

До того ж, їм вдалося простежити та зафіксувати горизонт подій, тобто межу чорної діри, яка є точкою неповернення. Об'єкти, потрапляючи у цю область, вже не здатні вийти за її межі.

Хто працював над цим проектом

У дослідженні брали участь понад 200 вчених, але справжньою зіркою соцмереж стала 29-річна Кеті Боумен. Саме її фото, зроблене у момент, коли спеціалістам нарешті вдалося отримати фінальне зображення чорної діри, зібрало більш як 30 тисяч вподобань.

Вона займалася створенням алгоритму, який мав перетворити дані з кількох телескопів в єдине зображення. Над ним вона працювала ще з 2016 року під час аспірантури у Массачусетському технологічному інституті.

Попри зростаючу популярність сама Боумен наполягає, що такої великої уваги заслуговує не лише вона, а й усі її колеги, які працювали над проектом.

Жоден із нас ніколи б не зробив все це сам. Все зійшлося докупи завдяки багатьом різним людям, що мають дуже різний бекграунд. Ми – сплав астрономів, фізиків, математиків, інженерів – це саме те, що потрібно для того, аби досягти того, що колись здавалося неможливим, – сказала Боумен в інтерв'ю CNN.

Варто зазначити, що за допомогою цього дослідження вчені зможуть краще зрозуміти природу космічних тіл, а також перевірити загальну теорію відносності, теорії квантової механіки тощо.