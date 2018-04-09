Хто і чому так хоче зняти з посади Уляну Супрун

Цього тижня народні депутати знову заговорила про можливе звільнення Міністра охорони здоров'я - Уляни Супрун. Профільний парламентський комітет підтримав подання 7 народних депутатів про звільнення міністерки.

Отже, подання на звільнення Уляни Супрун з крісла міністра підтримали: Ольга Богомолець та Олег Мусій від блоку Петра Порошенка, екс-регіонали Олександр Біловол, Тетяна Бахтєєва та Ігор Шурма, а також екс та діючі представники партії Ляшка – Сергій Мельничук та Олексій Кириченко.Основними аргументами депутатів щодо звільнення Супрун були цитую: "знищення системи охорони здоров’я" та "жалюгідний стан медицини, якого ніколи не було".

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Якщо вірити народним депутатам – то за останні 1,5 роки, коли керувати міністерством прийшла Супрун з новою командою в медицині стався колапс. А раніше – все просто процвітало та реформувалося.

Подивімось, хто ж виявився головними критиками Супрун та реформи медицини. Ольга Богомолець дістала своє гучне прізвище у спадок. Вона правнучка відомого академіка Олександра Богомольця. ПРАВНУЧКА досить заможна, але НЕ нова людина в українському політикумі.

І хоча пані Богомолець бажає і надалі асоціюватися з лікарем Майдану, варто нагадати, що за часів мерства в Києві Черновецького саме вона очолювала комітет Київради з охорони здоров'я. Саме під час найбільшого дерибану землі в Києві Черновецьким і його командою вона входили до депутатського об єднання "Столичні реформи". Це депутатське об’єднання було частиною більшості Леоніда Черновецького, або як його називали кияни – Льоня Космос.

До речі, вона не обмежилася одними лише політичними зв’язками з Черновецькими і стала їх кумою. Вони разом з сином Черновецького – Степаном Черновецьким стали кумами дитини заступниці мера, яка курувала медицину – Ірени Кільчицької. Одіозна Ірена Кільчицька виявилася подружкою Богомолець, але ні кумівство в стінах мерії, ні посада очільниці столичного комітету з охорони здоров’я не дали Богомолець покращити медицину в Києві. Принаймні Кияни це точно не відчули.

Зате дало їй можливість орендувати приміщення в центрі міста, що належать Київській міській державній адміністрації щонайменша вдвічі дешевше ринкової ціни. Але дно цинізму в іншому. Ще 2 роки тому, пані Богомолець сама закликала Уляну Супрун долучатися до розбудови держави та змінювати її системно.

Але бачимо, що як тільки системність змін реформи може зачепити інтереси самої Богомолець та таких же медичних кланів як вона - риторика її різко змінилася. Іншим підписантом подання на звільнення нової очільниці МОЗ – став колишній керівник міністерства – Олег Мусій. Він теж позиціонує себе як лікаря Майдану, але забуває додати, що за часів Богатирьової саме він очолював громадську раду при міністерстві охорони здоров’я.

Мусія свого часу звільнили не те, що за відсутність реформ – а за повний провал закупівель ліків міністерством, яке він очолив. Це вперше в історії незалежної України, коли відбувся такий колапс із закупівлею та постачанням ліків в Україну.

Робота все життя лікарем, до речі, не завадила пану Мусію задекларувати майже 200 тисяч доларів готівки, дорогі годинники та коштовні прикраси. А перелік його помічників просто кишить представниками фармацевтичних компаній та приватних клінік.

До речі, в останній декларації він навіть вказав, що дружина одного із власників приватної клініки, який є до того ж його помічником надає йому в оренду квартиру в Києві. От тільки вартість оренди йому невідома.

Також вимагає відставки Супрун – Тетяна Бахтєєва, яка останні 12 років провела в Верховній Раді в Комітеті охорони здоров’я. З 2006 по 2014 рік, а це 8 років – пані Бахтєєва від "Партії Регіонів" очолювала комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради України. В цьому скликанні вона теж в медичному комітеті, хоча вже і не очільниця.

Цікаво, що останні 12 років, особливо, коли країною керувала партія Бахтєєвої, а вона очолювала профільний комітет заважало їй почати зміни в системі, які б ми могли сьогодні відчути?

Те саме стосується і іншого підписанта - "опозиціонера" та колишнього регіонала Олександра Біловола, який голосував за диктаторські закони 16 січня. Він 2 рази був першим заступником Міністра охорони здоров’я, а до цього керівником ДЕРЖАВНОЇ, не приватної, акціонерної компанії “Ліки України”.

Підписав подання на зняття Супрун і колишній соратник Медведчука – Ігор Шурма. Він також не нова людина в українському "медичному" політикумі. З 2002 по 2006 рік він був депутатом Верховної Ради і членом комітету з питань охорони здоров’я.

А потім пішов в команду Михайла Добкіна і став віце-губернатором Харківщини знову ж таки з соціальних та медичних питань. Перебуваючи все життя на держслужбі пан Шурма задекларував на двох з дружиною майже півмільйона доларів готівкою, коштовні годинники, шубу та декілька квартир.

Інший критик Супрун – Сергій Мельничук. Він перший командир батальйону "Айдар", якого вигнали з фракції "Радикальної партії" Ляшка. Людина нова для медицини, та й ввійшов він до комітету нещодавно – лише рік тому.

У 2016 році депутат Мельничук задекларував трильйон гривень готівки. До речі, він підозрювався у скоєнні розбійних нападів у складі озброєної банди, викраденні людей, заволодінні транспортним засобом. А 2015 року Верховна Рада навіть проголосувала за рішення притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Мельничука. Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату "Айдару" Мельничуку, – створення злочинної організації.

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І останній підписант подання на звільнення Супрун – Олексій Кириченко. Він пожертвував 3,30 мільйонів гривень на передвиборчий фонд "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Утім, за декларацією Кириченко не міг собі таке дозволити. У 2011 році Кириченко заробив всього 19 тисяч гривень. З того часу його посада не змінилася. До депутатства він був керівником відділу продажів ТОВ "ІНГ ЛСК-БУД". Але сам депутат стверджує, що гроші йому надали спонсори, але які саме він не готовий розповідати.

Як ми бачимо, більшість депутатів, які вимагають звільнення Супрун – це люди, які роками, а деякі з них і десятиліттями обіймали ключові посади у владі. Це політики, які довели українську медицину не те, що до зубожіння, а руїни, з якої зараз її доведеться по шматках відбудовувати.

Це люди, які стали мільйонерами, в той час, як лікарні розвалювалися, а медичний персонал зубожів. Тепер коли ж на горизонті замайоріла можливість змін, яка знесе цю олігархічну медичну систему кланів, на якій такі політики роками збагачувалися – вони будуть вимагати звільнення Супрун, скасування реформи і далі займатимуться пустим популізмом, поки українська нація вимирає. Вимирає без ліків і грошей на них, без нормальних лікарень, в яких є хоча б базове обладнання. Вони ж лікуватимуться за кордоном і прикриватимуть гаслами свої багатства і небажання щось міняти і цій країні. Їх тут все влаштовує.