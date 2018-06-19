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Хто і скільки мільйонів отримав з працівників "Нафтогазу": деталі в цифрах

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Винагороджувати за добре пророблену працю – цілком нормальна практика, але якось так трапляється, що наші високопосадовці трішки переоцінюють свої старання.

Якщо ви гадали, що премія у 200 тисяч гривень колишньої глави НАЗК Корчак – сума пристойна, то керівники "Нафтогазу" над такою сумою просто посміються. Бо мільярди "Газпромом" не виплачені, а от мільйони премій вже в кишені.

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46 мільйонів доларів – такою сумою преміювали представників "Нафтогазу" за перемогу на Стокгольмському арбітражі над "Газпромом". Гроші розподілять між 41 працівником "Нафтогазу". Глава правління Андрій Коболєв отримав майже 8 мільйонів доларів.

Андрій Коболєв отримав майже 8 мільйонів доларів
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав майже 8 мільйонів доларів

А комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко збагатився на 6 мільйонів доларів.

Юрій Вітренко отримав 6 мільйонів доларів
Юрій Вітренко отримав 6 мільйонів доларів

Наразі виплачено 21 мільйон доларів. А залишок у 25,6 мільйона доларів буде виплачуватися 3 роки за умови успішного стягнення з "Газпрому". За результатами двох арбітражних проваджень, "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" ще 2,5 мільярда доларів.


Надалі "Газпром" має виплатити 25,6 мільйона доларів за 3 роки

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Теги: Гроші Новини України Нафтогаз
Джерело: 24 канал
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