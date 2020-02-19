Хто ініціює введення мита на російські нафтопродукти та до чого це призведе

Група "Приват" Ігоря Коломойського і НАК "Нафтогаз" ініціювали спеціальне розслідування щодо імпорту нафтопродуктів з Росії та вимагає введення 25% мита на імпорт російського палива.

Українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали введення мит на імпорт дизельного палива і скрапленого газу з Росії.

Відповідну скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали три компанії: ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" і АТ "Укргазвидобування".

Обмеження поставок нафтопродуктів з Росії вони аргументують тим, що російським виробникам з бюджету компенсують витрати, пов'язані з виробництвом і експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизного податку. Така схема, вважають виробники, порушує норми Світової організації торгівлі (СОТ).

Що пов'язує ініціаторів

ПАТ "Укртатнафта" (УТН) управляє Кременчуцьким нафтопереробним заводом (НПЗ). Це єдиний великий завод, що працює в Україні. Його номінальна річна потужність переробки сировини – 5 млн тонн при виробництві палива стандарту Євро-5.

Контрольний пакет належить олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову з групи "Приват", а також бізнесменові Олександру Ярославському. Ще 43% належать державі в особі НАК "Нафтогаз України".

ПАТ "Укрнафта" (УН) видобуває понад 70% нафти в країні. Контрольний пакет через "Нафтогаз" належить державі. Але операційний контроль над компанією з 2003 року зберігає група "Приват", якій належить 42% акцій.

Вся видобута нафта "Укрнафти" продається структурам "Привату", які переробляють її на Кременчуцькому НПЗ. В управлінні УН знаходиться приблизно 600 АЗС.

ПАТ "Укргазвидобування" (УГД) видобуває близько 70% природного газу в Україні. Входить до Групи "Нафтогаз". Компанія управляє Шебелинським газопереробним заводом (ГПЗ). Він виробляє бензин, дизпаливо і зріджений газ (LPG).

Його річна потужність переробки – близько 0,8 млн тонн сировини або в 6 разів менше потужності Кременчуцького НПЗ.

Згідно з презентацією "Укргазвидобування" від листопада 2018 року, компанія планує інвестувати в 2019-2021 роках $ 244 млн або 6,8 млрд грн в свої переробні заводи – Шебелинський ГПЗ і Хрестищенський завод LPG.

При цьому IRR проектів (Internal Rate of Return, внутрішня ставка прибутковості) становить від 20% до 40% в рік. Іншими словами, і при існуючих цінах невеликі заводи УГД можуть розвиватися з хорошою рентабельністю.

Зовсім інша ситуація з "Укртатнафтою" Коломойського. Згідно з останнім звітом компанії, в 2019 році УТН планувала інвестувати в обладнання Кременчуцького НПЗ всього 300 млн грн.

Протягом останніх чотирьох років "Укртатнафта" показує збитки. Вони виникають через дебіторську заборгованість – підприємству не платять його контрагенти.

Відповідно до фінансової звітності УТН, в 2018 році дебіторська заборгованість склала 4,4 млрд грн, в 2017 році – 3,6 млрд грн.

При цьому, "Укртатнафта" поставляє готові нафтопродукти на АЗС групи "Приват", які працюють під брендами "Авіас", ANP, Sentoza і іншими.

Трейдери Коломойського не платять публічній компанії Коломойського, яка офіційно показує збитки. Це, зокрема, відбивається на відсутності дивідендів, понад 43% яких пішли б держкомпанії "Нафтогаз".

При постійних збитках за останню п'ять років "Укртатнафта" не згортає виробництво, не піднімає питання про недобросовісних контрагентів, а вимагає мит для максимізації прибутку.

Що передбачає підвищення ціни імпорту та як підвищиться ціна для споживача

Підвищення ціни імпорту означатиме, що локальні виробники піднімуть ціни до імпортного паритету. Так завжди відбувається на дефіцитному ринку.

ДТ і LPG – основні види нафтопродуктів, які бізнес використовує в своїй діяльності: для вантажних автомобілів, комбайнів, тракторів та іншої техніки.

Якщо рішення Комісії з міжнародної торгівлі буде на користь українських НПЗ, бізнес буде змушений перекласти подорожчання палива в ціну товарів і послуг.

У підсумку, ініціатива Коломойського відіб'ється на населенні країни двічі. Перший раз – на колонці АЗС для водіїв авто, другий – на касі в магазині для всіх.

У разі введення загороджувального мита в розмірі 8,46%, ціна російського палива виросте на 1570 грн/т, газу – на 1240 грн/т, порахували в профільному виданні Enkorr.

У перерахунку на літри зростання складе близько 1,1 грн/л на ДП і 0,55 грн/л на LPG. Таким чином, загальна переплата всіх споживачів нафтопродуктів протягом року складе 11,5 млрд грн.

До слова, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має прийняти рішення, проводити розслідування чи ні, протягом місяця. Тобто – до 21 лютого