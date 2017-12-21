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Хто із мерів українських міст отримує найвищі зарплати: неочікувані дані

09:21, сьогодні 371 Читать новость на русском

Рух "Чесно" нагадав, що свого часу популіст Леонід Черновецький офіційно затвердив свою зарплату на посту мера Києва в розмірі 1 гривні. На його правління припадає найграндіозніший земельний "дерибан" столиці. Гідна зарплата – це як мінімум хороше передпосилання для зменшення фінансових апетитів чиновників, але це діє в здоровому суспільстві.

385 719 гривень – така найвища річна зарплата мера в Україні. Отримує її очільник Запоріжжя Володимир Буряк.

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На другій сходинці зарплат мерів – глава Львова. Андрій Садовий за рік заробляє 371 714 гривень. А от найбільша різниця між середньою зарплатою в регіоні і оплатою праці мера в Тернополі. Пан Надал заробляє у понад 6,5 рази більше, ніж звичайний тернополянин.

Зарплата Сергія Надала

Найбільше бідує мер Кропивницького – в місяць Андрій Райкович заробляє всього 4691 гривню. Така ж ситуація і в мера Одеси. Важка робота Геннадія Труханова оцінюється в 5 тисяч 700 гривень.

Столичний очільник Віталій Кличко отримує оклад у 148 тисяч гривень за рік.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Новини Львова Новини Києва Запоріжжя Віталій Кличко Геннадій Труханов Новини Одеси Кропивницький Андрій Садовий гроші
Джерело: 24 Канал
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