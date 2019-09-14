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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Хто Клих насправді, тупі питання журналістів полоненим, Савченко в бандеролькє – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 68 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 13 вересня – виявляється, Клих був проросійським активістом і підтримував "Партію регіонів", але чому тоді саме він виглядає найгірше серед всіх інших повернутих полонених? На прес-конференції Сенцова і Кольченка деякі журналісти ставили дуже дивні питання – наприклад, про Надіньку Савченко.

      Також у випуску:

      Довгоочікуваний обмін полоненими. 

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Тут їх зустрічали політики, рідні, журналісти і громадськість.

      Людина в Росії – витратна частина.

      Цікаво, що з того боку терористів не зустрічав ані Путін, ані рідні. Лише Скабєєва і Соловйов. Люди в РФ – просто одиниці, витратні частини. 

      Влучні відповіді Сенцова.

      Деякі тези Олега Сенцова на прес-конференці вартують виділення. Перша – Росія не хоче миру. Друга – Путіну не потрібні його люди.

      Хто ще залишився в полоні. Нове розведення військ.

      Під час зустрічі звільнених бранців Зеленський анонсував нове розведення військ і засобів на Донбасі. Після Станиці Луганської – Золоте і Петровське. От тільки один нюанс – там уже відбулось розведення ще у 2016 році. Тому, що там будуть розводити зараз і навіщо – питання.

      І тепер до кумендного – охота в Рашці на шмотки по рублю.

      Для того, щоб дивитися, як у сусідів відбуваються розпродажі, – треба брати попкорн. Саме ці відео є прямими свідченнями того, як Рашка типу "встає" з колін.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      blog_ava
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      13 вересня
      2513
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Недиванна сотня Надія Савченко Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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