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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Хто кого підтримає в другому турі виборів: думка політолога

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      Чиї голоси заберуть Зеленський і Порошенко?
      Чиї голоси заберуть Зеленський і Порошенко? / 24 канал

      В другому турі зійдуться представник опозиції і умовно партії влади. Тому ніхто з опозиційних кандидатів не підтримає публічно Порошенка. А Зеленському немає сенсу з кимось об’єднатися.

      Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

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      За словами Вігірінського, Зеленський на виборах уособлює нове обличчя не з політики. І публічне об’єднання з Юлією Тимошенко перекреслить його кампанію.

      З Тимошенко Зеленський не об’єднається. Це різні стратегії, ідеології і технології. До того ж вони йдуть на парламентські вибори і планують створити коаліцію,
      – зазначає Вігірінський.

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      Експерт підкреслює: Порошенку, щоб виграти, треба протягом трьох тижнів вдвічі збільшити свій нинішній результат. І чесно досягти такого результату нереально.

      В першій п’ятірці, крім Порошенка, всі інші представляють опозицію. Тобто всі решта – проти Порошенка. Як за три тижні чесно можна подолати розрив у 15% – близько трьох мільйонів голосів? 17-18% голосів у Порошенка – це його стеля,
      – говорить Андрій Вігірінський.

      За цей час, на його думку, Порошенко не покращить суттєво умови життя українців. Можна використати козир тарифів – пообіцяти, що вони не зростатимуть. Анонсувати додаткові соціальні виплати. Порошенко гратиме на дискредитації Зеленського. Крім того, явка, схоже, буде нижчою. І це на користь Порошенка. Ймовірно, діятиме так звана агітаційна сітка з підкупу виборців. Цей електорат прийде і проголосує за Порошенка.

      Які попередні результати виборів? Після підрахунку ЦВК понад 70% голосів Володимир Зеленський набирає 30,4% голосів виборців, Петро Порошенко – 16,11%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,21% виборців, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,06%. Явка склала 62,72% виборців.

      Згідно з результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      президентські вибори 2019

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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