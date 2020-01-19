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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Хто "копає" під Кабмін та страшні катування у Харківській колонії – відео тижня

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      Топові відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Гончарук комунікує зі Зеленським

      Аудіозапису розмов, одним з учасників яких є нібито прем’єр Олексій Гончарук, наробили галасу в мережі. Такі масові інформаційні атаки експерти пов'язують здебільшого з олігархом Ігорем Коломойським. Ба більше, саме "слуги народу" з його негласної групи навіть ініціювали голосування за відставку Гончарука у фракції.

      Дивіться відео: хто "копає" під Кабмін

      В'язні заявили про страшні катування у Харківській колонії

      Засуджені колонії №25 у Харкові заявили про тортури. А згодом у заклад перестали впускати адвокатів – через спецрежим, який начебто довелося ввести через бунт у виправному закладі. Зараз справу розслідують ДБР та Офіс Генпрокурора.

      Дивіться відео: що відбулось в Харківській колонії

      Півсотні папуг викинули у лісі під Харковом

      Півсотні папуг перехожі знайшли пізно ввечері у лісі. Нині "пташиний десант" на перетримці у волонтерки. Птахи ще маленькі, на жаль, усі хворі на цирковірус. Діагноз поставили орнітологи та пояснили, що хвороба не заразна для людей, а от папуги постраждали.

      Дивіться відео: що сталося з папугами

      Незвичне весілля ветерана війни та волонтерки

      Дар'я Казакова та Олексій Скиба познайомились у львівському госпіталі. Чоловік саме лікувався там після важкої травми, Дар'я допомагала бійцям адаптуватись до цивільного життя. Крім нестандартної історії знайомства, пара влаштувала ще й незвичне весілля – просто на вокзалі.

      Дивіться відео: історія знайомства та як відбувалося весілля

      У Києві стартувала виставка художника Марчука

      Творчість Івана Марчука – це своєрідна візитівка України, а самого митця називають українським Ван Гогом. Проте на відміну від свого нідерландського колеги, Марчук досі немає свого музею чи галереї у себе на батьківщині.

      Дивіться відео: що відомо про художника, який потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності"

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Олексій Гончарук Володимир Зеленський Відео тижня Слуга народу Кабінет Міністрів України Новини Харкова Волонтери Мистецтво
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