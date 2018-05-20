Хто красивіший: все, що варто знати про весільні образи Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Вчора, 19 травня, відгриміла одна з найгучніших подій року – весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Вже уповноважені герцоги Сассекські назавжди об’єднали свої долі, однак в мережі не стихають розмови про те, в кого весільні сукні були кращими – в Меган Маркл чи в Кейт Міддлтон?

Одні користувачі стверджують, що ці образи неможливо порівняти, оскільки кожна сукня є особливою та неповторною, а інші зазначають, що в Кейт перша весільна сукня була урочистішою та цікавішою, ніж в Меган. Деякі шанувальники британських монархів навіть бачать відголоски весіль у знаменитій цереремонії одруження принцеси Діани та принца Чарльза 29 липня 1981 року.

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Весільні церемонії принцеси Діани, Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Пропонуємо розповісти декілька цікавих фактів про сукні Кейт і Меган, а ви вже самі обирайте, який образ вам більше до вподоби.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська

Для свого весілля новоспечена дружина принца Гаррі до вівтаря одягнула скромну сукню від британського дизайнера і креативного директора французького Модного дому Givenchy Клер Уейт Келлер. Усіх шанувальників королівського подружжя вражала стриманість образу, оскільки плечі сукні були лише злегка прочинені, а на самій сукні не було жодного орнаменту, прикрас чи мережива.



Перша весільна сукня Меган Маркл 19 травня 2018 року

Натомість білосніжний наряд доповнював дивовижний 5-метровий шлейф, на якому були вишиті символи 53-х країн Співдружності. Весільну фату доповнювала тіара Bandeau, центральна брошка-квітка в якій належала бабусі королеви Єлизавети II – королеві Мері.



Весільна фата, тіара і прикраси Меган Маркл 19 травня 2018 року

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Перший весільний образ Меган Маркл доповнювали туфлі теж від Givenchy, за прикраси наречена обрала сережки з діамантами і браслет від Cartier. Остаточної ціни сукні наразі не повідомляють, але фешн-експерти іноземних ЗМІ стверджують, що плаття Меган могло обійтись у 340 тисяч доларів. Що цікаво, за нещодавньою інформацією британського видання The Daily Mail експерти припускали, що розкішна весільна сукня орієнтовно коштуватиме більше 135 тисяч доларів.

Для свого другого весільного образу, який також відзначився неабиякою скромністю і вишуканістю, Меган Маркл на вечірку у Фрогмор-хаус обрала білосніжну сукню до підлоги від Стелли Маккартні, яка закріплювалась на шиї. Для виходу Меган обрала ті ж підбори, що й під час першого образу.



Друга весільна сукня Меган Маркл 19 травня 2018 року

Правда це чи ні, але ЗМІ також помітили на правій руці у дружини Меган Маркл перстень з голубим каменем, який раніше належав його матері – принцесі Діані.



Меган Маркл приміряла перстень принцеси Діани 19 травня 2018 року

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Кейт Міддлтон, герцогиця Кембриджська

Щодо весілля герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, яка 29 квітня 2011 року стала дружиною принца Вільяма – брата принца Гаррі, то Кетрін обрала під вінець розкішну сукню авторства Сари Бертон – креативного директора Будинку Alexander McQueen.

Сукня також мала колір слонової кістки та була було створена з атласу і мережива, однак як і в Меган, не містила жодних прикрас, крім квітів і трилисників з мережива. Голову тодішньої нареченої також прикрашав неймовірний шлейф, довжиною 2,7 метрів. За оцінками експертів, вартість образу склала близько 350 тисяч доларів.



Перша весільна сукня Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року

Щодо тіари, то це була прикраса від Cartier, яку напередодні весілля їй також, як і Меган, позичила королева Єлизавета II. Тіара складалася з 739 діамантів і 149 алмазів. Що цікаво, у день 18-річчя юній Єлизаветі II подарували цю тіару, але вона її майже не носила, тому вирішила передати в день весілля майбутній герцогині.

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Весільна фата, тіара і прикраси Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року

На весілля Кетрін одягла діамантові сережки, які подарували їй батьки, авторства дизайнера Робінсона Пелама. Прикраси стилізували під фамільний герб Міддлтонів – дубове листя, а їхня ціна склала 17 тисяч євро. Весільні туфлі теж були від бренду Alexander McQueen, як і друге весільну сукню, в якому Кейт відправилася на банкет ввечері.



Друга весільна сукня Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року

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