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      Хто матиме вигоду від "бутафорських" виборів на окупованому Донбасі: заява посольства США

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      Посольство США в Україні вкотре розкритикувало вибори на окупованому Донбасі
      Посольство США в Україні вкотре розкритикувало вибори на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Посольство США в Україні вкотре закликало жителів окупованого Донбасу не йти на так звані вибори на окупованому Донбасі. За їхніми словами, від них вигоду матимуть лише поплічники Росії.

      Відповідну заяву відомство опублікувало у своєму Twitter.

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      "Вигоду від завтрашніх бутафорських "виборів" матимуть лише поплічники Росії на Cході Україні, а не український народ. Жителі Донбасу повинні відкинути цей фарс та відмовитися від участі в ньому", – мовиться у дописі.

      Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні зазначали, що Москва тільки "роздуває конфлікт" на Донбасі. Також дипломати зауважили, що "бутафорські" вибори не відповідають ні Мінськими угодами, ні українському законодавству. Плебісцит на окупованих територіях Донеччини та Луганщини пройде 11 листопада. 

      Псевдовибори на окупованому донбасі: хроніка останніх подій 
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Новини політики Новини США
      Джерело: 24 канал
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