Вчені з Канади виявили фактори, які впливають на схильність до розвитку лунатизму або сомнамбулізму і чим це загрожує.

Рональд Постума з університету Макгілла в Монреалі зазначає, що сновиди схильні до розвитку хвороби Паркінсона і деменції, пише USNews.

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У дослідженні взяли участь 30 тисяч здорових добровольців. Вони виявили, що у тисячі людей є ознаки агресивного сноходіння.

Вчені виділяють дві фази сну – швидкий і повільний сон, які чергуються між собою. Під час швидкої фази людина бачить сни, а його мозок "відключає тіло", в результаті чого людина стає абсолютно нерухомою.



Хто може стати агресивною сновидою

Лунатизм проявляється саме при швидкій фазі сну. З незрозумілих причин тіло не ціпеніє і людина починає робити рухи під час сну. Це перетворює людей на агресивних і небезпечних "сновид", які здатні завдати травми і собі, і іншим.

У 2,5 раза частіше симптоми лунатизму спостерігалися у тих, хто приймав антидепресанти. Також від хвороби страждали люди, які переживають тривожні стани, посттравматичні синдроми та різні психічні відхилення. При цьому сновидами частіше були чоловіки.

Природа виникнення агресивного лунатизму поки не відома.

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