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09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії

Хто може вплинути на Путіна, щоб він помилував Сенцова

Крим.Реалії 242 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Олег Сенцов голодує 41 день, у нього проблеми з нирками та серцем. Україна звернулась до Європейського суду з прав людини і вимагає негайно допустити українську омбудсвумен до Сенцова, аби дізнатися про стан його здоров'я.

Також у випуску:

Найдовший судовий процес Криму: хто винен у сутичках 2014 року.

Бензинова криза: чому в Криму паливо дорожче, ніж в Росії.

Чи зупиняють у Криму водіїв на українських бляхах.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Крим.Реалії Олег Сенцов Пальне
Джерело: 24 канал
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