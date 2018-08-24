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Хто може зупинити скандальні заяви батька Меган Маркл: дані ЗМІ

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Меган Маркл
Меган Маркл / Фото із соцмереж

Відколи чарівна Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі, її американські родичі не припиняють розбрхувати ЗМІ скандальними заявами. Особливо в цьому відзначився батько герцогині, який, ймовірно, добряче збагатився за цей час.

Королівська сім'я продовжує ігнорувати всі резонансні новини, пов'язані з родичами Меган Маркл. Сама ж герцогиня, яка вже стала народною улюбленицею у Великій Британії, ігнорує всі заяви Томаса Маркла. При цьому дружина принца Гаррі повністю припинила спілкування з батьком.

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Однак, як стверджує інсайдер видання The Daily Mail, герцогиня Сассекська може зупинити скандальних родичів. Це вона зробить за допомогою своєї матері Дорії Редлан. Досі Меган Маркл просила її не втручатись у конфлікт, однак нові заяви зможуть спровокувати дружину принца Гаррі до дій. Близький друг екс-акторки стверджує, що станеться це під час поїздки Меган до рідної Каліфорнії. 

Досі мама Меган не брала участі в цьому конфлікті. Герцогиня наполягала на тому, що їй не слід втручатися. Але якщо хтось і може надоумити Томаса, так це Доріа. Меган готова дозволити їй це зробити,
– зазначив інсайдер. 

До слова, мама Меган Маркл планує переїхати до Лондона, щоб підтримати свою доньку. За інформацією ЗМІ, у Дорії Редлан з принцом Гаррі чудові стосунки, тому королівський нащадок не проти таких змін. 

 

Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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