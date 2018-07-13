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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Хто надихає Меган Маркл на стильні образи: фотопорівняння

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Меган Маркл та Одрі Хепберн
Меган Маркл та Одрі Хепберн

На кожному офіційному виході герцогиня Сассекська Меган Маркл демонструє довершені образи, а надихає її стиль неперевершеної актриси Одрі Хепберн.

Раніше модні експерти прирівняли "лук" герцогині з героїнею Одрі Хепберн у музичній комедії "Моя чарівна леді". Але якщо проаналізувати інші виходи Маркл, вони також нагадують образи знаменитої кіноактриси.

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Меган Маркл та Одрі Хепберн

Зокрема, уже фірмова лінія декольте Меган дуже схожа на ескіз сукні для фільму "Сабріна" 1954-го року.

Ескіз сукні для фільму "Сабріна"

Одрі Хепберн у чорній сукні з вирізом "човником"

Меган Маркл у сукні з таким же вирізом

Одрі Хепберн у весільній сукні

А це весільна сукня Меган Маркл

Одрі Хепберн у костюмі з великими гудзиками

Меган Маркл у дуже схожому костюмі

Одрі Хепберн у пудровій сукні

Меган Маркл у сукні такого ж кольру та фасону

Одрі Хепберн

Меган Маркл

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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