Хто надихає Меган Маркл на стильні образи: фотопорівняння
На кожному офіційному виході герцогиня Сассекська Меган Маркл демонструє довершені образи, а надихає її стиль неперевершеної актриси Одрі Хепберн.
Раніше модні експерти прирівняли "лук" герцогині з героїнею Одрі Хепберн у музичній комедії "Моя чарівна леді". Але якщо проаналізувати інші виходи Маркл, вони також нагадують образи знаменитої кіноактриси.
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Меган Маркл та Одрі Хепберн
Зокрема, уже фірмова лінія декольте Меган дуже схожа на ескіз сукні для фільму "Сабріна" 1954-го року.
Ескіз сукні для фільму "Сабріна"
Одрі Хепберн у чорній сукні з вирізом "човником"
Меган Маркл у сукні з таким же вирізом
Одрі Хепберн у весільній сукні
А це весільна сукня Меган Маркл
Одрі Хепберн у костюмі з великими гудзиками
Меган Маркл у дуже схожому костюмі
Одрі Хепберн у пудровій сукні
Меган Маркл у сукні такого ж кольру та фасону
Одрі Хепберн
Меган Маркл