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      Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: резонансі висновки ЦРУ

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      Наказ убити журналіста Хашоггі віддав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, – висновки ЦРУ
      Наказ убити журналіста Хашоггі віддав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, – висновки ЦРУ

      Центральне розвідувальне управління дійшло висновку, що вбити журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Таким чином, усі заяви саудівської влади, що він взагалі не має стосунку до цього злочину спростовуються.

      Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, що є знайомими з ситуацією.

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      Як з’ясували у ЦРУ, команда з 15 саудівських агентів вилетіла до Стамбула на урядовому літаку у жовтні. Як переконують у спецслужбі, саме вони вбили Хашоггі всередині саудівського консульства, куди журналіст прибув, аби отримати документи, необхідні для одруження з турецькою жінкою.

      Аби зробити такі висновки, ЦРУ дослідила кілька джерел, зокрема телефонний дзвінок брата спадкоємного принца Халіда бен Сальмана (посла Саудівської Аравії у Сполучених Штатах), який він робив Джамалю Хашоггі. Цей дзвінок перехопила розвідка США.

      Так, Халід сказав журналісту, що той повинен з'явитися у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі, щоб отримати документи, і запевняв його в тому, що це безпечно.

      Співрозмовники видання, зі свого боку, уточнюють, що поки залишається неясним, чи знав Халід, що Хашоггі вб’ють, однак точно відомо, що подзвонив він журналісту за вказівкою свого брата.

      За словами речниці посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні Фатіми Башен, посол і Хашоггі ніколи не обговорювали "що-небудь, пов'язане з поїздкою до Туреччини".

      Також дипломатка наголосила, що "імовірні висновки ЦРУ є помилковими".

      "Ми чули та продовжуємо чути різні теорії, однак підтвердження цим спекуляціям", – сказала вона у коментарі журналістам видання.

      Сам посол Саудівської Аравії у Сполучених Штатах також відреагував на публікацію WP.

      "Як ми і заявили The Washington Post, останній контакт, який у мене був з Хашоггі, був за допомогою СМС 26 жовтня 2017 року. Я ніколи не розмовляв з ним телефоном і, вже точно, ніколи не пропонував поїхати до Туреччини з якоїсь причини. Я прошу уряд США надати інформацію щодо цих звинувачень", – зазначив він на своїй сторінці у Twitter.

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      У виданні додають, що такі висновки ЦРУ засновано і на ролі спадкоємного принца у Саудівській Аравії – Мухаммед бен Сальман Аль Сауд є фактично керівником країни та контролює навіть незначні питання, відтак він щонайменше мав знати про підготовку та саме вбивство Хашоггі та міг бути залученим у це.

      Водночас журналісти зауважили, що у ЦРУ розглядають спадкоємного принца як "хорошого технократа", щоправда він також є "зарозумілим" і "його легко вивести із себе", оскільки принц не розуміє, що деякі речі можуть піти не за його сценарієм. Водночас аналітики спецслужби переконують, він настільки міцно захопив владу у королівстві, що навіть не боїться її втратити після скандалу з Хашоггі 

      Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що , наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Щодо відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі? На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.  

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.  

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      вбивство журналіста хашоггі: хроніка останніх подій
      Теги: Новини США Розслідування ЦРУ Саудівська Аравія Кримінальні новини Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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