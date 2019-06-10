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      Хто напав на оператора 24 каналу у Харкові: фото та відео 18+

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      Оператор 24 каналу Вадим Макарюк сильно постраждав під час сутичок у Харкові
      Оператор 24 каналу Вадим Макарюк сильно постраждав під час сутичок у Харкові / Фото з Facebook-сторінки ринку "Барабашово"

      У Харкові 8 червня сталися сутички поблизу ринку "Барабашово". Унаслідок цього постраждав оператор 24 каналу Вадим Макарюк. В адміністрації ринку запевнили, що до його побиття оператора причетна група бійців "Національного корпусу". Організація цю інформацію заперечує.

      У заяві харківського відділення "Нацкорпусу" йдеться, що депутат Олександр Фельдман і ЗМІ поширили неправдиву інформацію про те, що "Нацкорпус" намагався захопити магазин підприємця.

      Більше про побиття журналіста читайте тут – У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом

      Прес-служба "Барабашово" опублікувала відео, де видно, як чоловік відкриває вогонь по людях, зазначаючи, що він "є активістом "Національного Корпусу" і брав участь в низці партійних заходів". У прес-службі зазначили, що зловмисник схожий на Міланка Кирила Олександровича – активного учасника "Національного корпусу" в Харкові.

      Ймовірний учасник "Нацкорпусу" відкрив вогонь під час конфлікту поблизу ринку "Барабашово": увага на відео присутня нецензурна лексика (18+)

      Прес-служба ринку також опублікувала фото ймовірного стрілка під час заходів "Нацкорпусу". 

      Ймовірний стрілок під час конфлікту на ринку "Барабашово"/ Фото: прес-служба ринку "Барабашово"

      Однак "Нацкорпус" заявляє в Telegram-каналі, що цим стрілком назвали насправді голову полтавського осередку організації Анатолія Шияна. В організації додали, що ні він, ні інші члени організації не причетні до сутичок на ринку "Барабашово".

      Що відомо про сутички на харківскому ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 червня, постраждали 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.

      Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР. Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статтею 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статтей передбачає до 10 років позбавлення волі.

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      Теги: Новини України Національний корпус Новини Харкова Сутички Поліція Журналісти Кримінальні новини
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