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      "Хто напише нашу історію": в Україні показали фільм на основі підпільного архіву гетто

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      В Києві 27 січня продемонстрували фільм під назвою "Хто напише нашу історію". Це стрічка про групу людей, які документували злочини нацистів в гетто у Варшаві. Фільм показують одночасно у 40 країнах світу.

      Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

      Читайте також: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії

      Уся зала на 300 осіб у "Довженко-центрі" була забитою вщент. Багато людей прийшли переглянути стрічку, яку зараз перезентують і в США, і в Японії, Китаї та Чилі.

      "Хто напише нашу історію" – це документ фільм, знятий за книгою, яка побачила світ ще у 2007 році. Фільм знімали кілька років, його режисеркою стала полька Роберта Гросман. А продюсувала фільм Ненсі Спілберг – сестра Стівена Спілберга.

      Одночасно у світі відбувається величезна кількість прем'єр. Ця подія відбувається під егідою ЮНЕСКО. Ми зараз є частиною великого дійства по всьому світі. Саме цей день було обрано для презентації цього фільму. Я дуже радий, що долучилась і Україна, а саме 15 міст. Зараз у інших містах одночасно з нами відбувається показ,
      – гендиректор меморіального центру Голокосту Бабин Яр Геннадій Вербиленко.

      Цей фільм про супротив, який тільки могли чинити євреї під час окупації. Коли німці окупували Варшаву, на той час там проживало 300 тисяч євреїв. Згодом нацисти створили там закрите гетто, куди довозили євреїв з інших країн. В закритому гетто проживало більше ніж півмільйона осіб. Історик-єврей Емануель Рінґельблюм народився в Тернопільській облісті. У Польщі він створив групу людей, які документували усе, що відбувалося навколо. Потім цю інформацію вони змогли передати до Лондона.

      Читайте також: Табори смерті: як і де нацисти масово вбивали євреїв

      Після перегляду фільму глядачі були гірко вражені страхіттями, які були задокументовані у стрічці.

      Ніколи не можна допустити, щоб таке повторилося,
      – прокоментував глядач Віктор.

      Дивіться відео: трейлер фільму "Хто напише нашу історію?"

      Що відомо про Голокост? Голокост відбувся у 1933-1945 роках. Жертвами Голокосту вважаються 6 мільйонів євреїв у Європі, з них – 1,5 мільйона дітей. Саме така кількість вказана у вироках Нюрнберзького трибуналу. Проте це число доволі умовне, адже повного поіменного списку жертв немає, адже нацисти знищували навіть сліди від таборів смерті.

      Вшановувати пам’ять жертв трагічних подій розпочали тільки у ХХІ столітті після ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції 1 листопада 2005 року. 

      Починаючи з 2012 року, відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2011 року "Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру" Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається і в Україні. За період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло приблизно 1,5 мільйона євреїв та понад 4 мільйона українців та представників інших національностей

      Відео: львівське гетто було третім за величиною у Європі

       

      Теги: Новини України Новини Києва Кіно Жертви Історія Голокост
      Джерело: 24 канал
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