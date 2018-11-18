Хто найбільше схильний захворіти на цукровий діабет
Цукровий діабет – одна із найстрашніших хвороб. Зазвичай він супроводжується нервовим збудженням, неможливістю сну, неможливістю розслабитися та постійно хочеться пити. Захворіти на цукровий діабет може будь-хто, незалежно від віку, але здебільшого від цієї недуги страждають люди із зайвою вагою.
Про це розповіла лікар-ендокринолог вищої категорії Олена Михайленко у коментарі ресурсу "Обозреватель".
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За її словами, люди можуть роками хворіти на діабет, не відчуваючи навіть симптомів.
Приходять люди та кажуть: "Ми нормально почуваємося, прийшли на профогляд". Але бувають і симптоми – або набирання зайвої ваги, або навпаки схуднення. Це може бути спрага – людина вживає більше, ніж їй належить, рідини на добу, часті сечовипускання, свербіж у тілі. Але через 4-7 років таких симптомів, якщо не звертатися до лікаря, можна мати серйозні ускладнення. Зазвичай більшість людей не знає. Я раджу всім, хто має зайву вагу, ожиріння, обов'язково звернутися до лікаря та визначити, чи не протікає приховано діабет,
– зазначає фахівець.
Водночас вона додає, що хворі не обов'язково повинні мати надмірну вагу.
"Худі люди також можуть хворіти, але йдуть інші критерії – дуже сильно втрачається вага, до 10-15 кілограмів за місяць. Нервове збудження, неможливість сну, неможливість розслабитися, постійно хочеться пити через підвищений рівень глюкози у крові. Може падати зір, боліти ноги, йти оніміння. Йдуть судинні розлади. Судини у нас розміуються по всьому організму, але першими страждають очі, нирки та ноги", – переконує лікар.
Однак, каже Олена Михайленко, все ж найбільше на діабет хворіють повні люди.
"Повних людей серед хворих на діабет – 90-95%, але ще 5% – це цукровий діабет першого типу. Де навпаки не виробляється інсуліну достатньо. Це може бути наслідок хронічних панкреатитів, загострень, операційних проблем, а може бути після інфекції, нервового потрясіння. На цукровий діабет першого типу страждають молоді люди, але можуть і старшого покоління", – зауважила експерт.
До слова, Олена Михайленко також зазначала, що цукровий діабет здебільшого зустрічається у тих країнах, люди в яких переживають нервовий стрес: війни, катаклізми, занепад економіки. За її словами, через це людина хоче "заїсти" свої негативні емоції, відтак кількість цукру у крові збільшується.
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