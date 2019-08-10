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      Хто найбільше забруднює українську воду: підприємства та їхні власники

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      Підприємства, які найбільше забруднюють українські водойми
      Підприємства, які найбільше забруднюють українські водойми / newsinmir

      Найбільшим джерелом токсичних речовин у воді у 2018 році стали міські водоканали. Серед власників приватних підприємств найшкідливішими для водойм є заводи Ріната Ахметова.

      Найбільше підприємств, що забруднюють воду, розташовані на Дніпропетровщині, передає Державне агентство з водних ресурсів. 

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      Перше місце в антирейтингу посідає комунальне підприємство "Київводоканал". Друге – "Азовсталь" , кінцевим власником якого є Рінат Ахметов. Третє – "Дніпровський металургійний комбінат", що належить "Індустріальному союзу Донбасу". Цю компанію контролюють російські інвестори та бізнесмен Сергій Тарута

      Список підприємств-забруднювачів та їхні власники:

      1. "Київводоканал" (комунальне підприємство)
      2. "Азовсталь" (Рінат Ахметов)
      3. "Дніпровський металургійний комбінат" (Сергій Тарута та російські інвестори)
      4.  "Запоріжсталь" (Рінат Ахметов)
      5. "Дніпрводоканал" (комунальне підприємство)
      6. ТОВ "Найс" (Владислав Бордун)
      7. "Львівводоканал" (комунальне підприємство)
      8. "Миколаївводоканал" (комунальне підприємство)
      9. "ДТЕК Павлоградвугілля" (Рінат Ахметов)
      10. "Чернігівводоканал" (комунальне підприємство)
      11. "Міськводоканал" міста Суми (комунальне підприємство)
      12. "Дніпровський металургійний завод" (Олександр Ярославський)

      До переліку внесли ті підприємства, які скидають стічні води до природних водойм без очищування та якість яких не відповідає встановленим нормам.

      Майже дві третини підприємств, що увійшли до анти-рейтингу "ТОП-100" розташовані на території 5 областей:

      • Дніпропетровська – 24;
      • Донецька – 19;
      • Львівська – 7,
      • Харківська – 7,
      • Луганська – 6.

      Зазначимо, що в Одесі заборонили купання на одному з найбільших міських пляжів "Лузанівка", оскільки склад води може мати шкідливий вплив на здоров'я. Це не перший пляж Одеси, який цьогоріч потрапив під таку заборону. Купатися не можна і на пляжі 13-ї станції Великого Фонтану

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      Теги: Новини України Новини політики Екологія Водопостачання Дніпропетровська область Луганська область Київська область Новини Києва Рінат Ахметов Львівська область Харківська область
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