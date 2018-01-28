"Хто не скаче, той…": росіяни вийшли на протест із римейком на українську кричалку
18:47, сьогодні 3749 Читать новость на русском
У неділю, 28 січня, у Москві учасники акції протесту "Страйк виборців" скандували "Путін орк!" и "Кто не скачет, тот чекист!", стрибаючи під час цього.
Окрім того, протестувальники вигукували фрази "Геть царя!", "Скільки можна боятися?", "Путін – злодій", "Путін – орк".
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"Кто не скачет, тот чекист"
Зазначимо, що учасники акції протесту "Страйк виборців" хочуть переконати громадян РФ не йти голосувати на вибори президента Росії у березні. Ініціатором протестів є опозиціонер Олексій Навальний, якого вже встигли затримати правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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