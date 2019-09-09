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      Незаконні перебудови: як держслужбовці отримують дозволи на перепланування

      ЦРУ. За кадром 320 Читать новость на русском

      Обвал житлового будинку у Дрогобичі шокував всю країну. Восьмеро загиблих, серед яких дитина. Коли жах і емоції стихли і почали розбирати ймовірні причини, то стало зрозуміло, що вибухнув не газ, на який спочатку нарікали, а не витримали перекриття та стіни будинку через ймовірні перепланування.

      Тим більше раніше про наближення трагедії свідчили тріщини, що почали з'являтися в квартирах і про які люди повідомляли комунальників. Проте на ті дзвіночки ніхто не зреагував. Результат отакого недбальства не забарився.

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      А скільки отаких будинків, які планують-переплановують, кроять на власний розсуд по всій країні? Статистики такої нема, бо навіть оті перепланування лишаються поза контролем відповідних структур. Давайте я наведу вам приклад, як то відбувається у Києві. У самісінькому центрі, до речі. Неподалік Володимирського собору на вулиці Леонтовича стоїть віковий багатоповерховий будинок. Квартири тут коштують захмарних грошей, квадратний метр по кілька тисяч доларів.

      Звісно, купують тут житло не пересічні громадяни. І от півроку тому мешканцям цього будинку пощастило отримати нове сусідство. Дві квартири на останньому поверсі викупила жінка та одразу почала робити ремонт. Але ж який. Своєї площі їй виявилося замало, тож вона поклала око і на горище.

      Добудова на вулиці Леонтовича
      Вид на добудову нових поверхів з сусіднього будинку

      Геть знесла дах та почала добудовувати цілий поверх. Робота закипіла: робочі тягають будматеріали, місять цемент, викладають нові стіни. Дозволів на перебудову даху ніхто не бачив, а ошелешених мешканців будинку зухвало ігнорують.

      На місце викликали і поліцію, і комунальників, і МНСників, бо через перепланування навіть стався витік газу, але нікого не пускають на об'єкт. Доступ на дах перекрили броньованими дверима. Вражаючі кадри тої перебудови люди відзняли з повітря, надбудову зводять шаленими темпами.

      Через зруйнований дах вода заливає під'їзд, по стінах вже пішли тріщини. Здається, саме за таким сценарієм і розвивалися події у Дрогобичі. Але тут люди завчасно забили на сполох. Не просто ходили скаржилися до комунальників. Пішли по всіх інстанціях, записали звернення до мера, президента, перевірили і довели, що перебудова відбувається незаконно, відзняли купу відео, що доводять незаконність отаких дій нової сусідки. І знаєте що? А нічого. Ніхто не може нічого вдіяти.

      Дощова вода у під’їзді
      Дощова вода почала потрапляти у під’їзд

      Київрада викликала порушників на килим, проте їх проігнорували, МНС прийшли з перевіркою, але їх не пустили. І роботи тривають! Бо ж приватна власність – зайти туди зась! І байдуже чим усе це обернеться.

      Доведені до відчаю люди вже готові у годину пік перекривати центральні вулиці, аби роботи зупинили не приписами-попередженнями, які все одно ігноруються, а конкретними діями.

      Хто ж такі ці зухвалі сусіди. Новою власницею двох квартир виявилася Олена Коротчук. За даними сусідів, вона працює аудитором в "Нафтогазі". Невже оця посада дає стільки упевненості у власній всемогутності, що на дії жінки не можуть вплинути ані поліція, ані міська влада? До речі, жінка на контакт не йде не лише із перевіряльниками та сусідами, журналістів вона теж ігнорує.

      Олена Коротчук
      Олена Коротчук

      До теми хочу згадати ще одну історію про надбудови у старовинних будинках. На Паньківській, що є також центром Києва, рік тому на даху без дозволів надбудували кілька квартир. Сусідів, які били на сполох, так само зухвало ігнорували, а квартири, які збудували на даху їхній так званий власник навіть примудрився зареєструвати в БТІ та внести в реєстр речових прав.

      Далі у його планах було їх продавати. Але все ж таки завдяки наполегливості сусідів, поліції довелося провести розслідування. І як виявилося, документи про нібито приватизацію горища, а це було розпорядження Голосіївської РДА, були підроблені. Махінатором виявився колишній чиновник КМДА часів Леоніда Черновецького Роман Гладуняк. За це він вже отримав підозру за самоправство та підробку документів, а на його так звані квартири накладено арешт.

      Роман Гладуняк
      Роман Гладуняк

      Аж нікого не цікавило витримає будинок чи ні, бо головне мати більше коштовної площі у серці столиці. А раптом, пронесе, і дореволюційний будинок попервах витримає усі випробування. Помешкання можна потім утридорога продати, і які там вже будуть в будинку проблеми нікого не хвилює. І навіть попри підозри махінатору, на тій самій Паньківській ніхто не реагував, коли йшла перебудова. І зносити оті квартири на даху вже точно ніхто не буде. Перепланування вже відбулося. Що далі?

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      Отак і трапляються трагедії – вчасно не проконтролювали, вчасно не заборонили будівництво, незаконне перепланування врешті не змусили переробляти за первинним проєктом. А за наслідки готовий хтось нести відповідальність? Оті всі історії "слугам народу" на замітку.

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України Новини політики Будівництво Новини нерухомості України Новини нерухомості ЦРУ. За кадром Відеоблоги Новини Києва КМДА Поліція Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
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