Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня

Сайт 24 каналу зібрав топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

Мешканці ще мирної шахтарської столиці пам'ятають ЦУМ як будівлю із магазинами для досить небідних людей.

Після російської окупації майже нічого в цьому магазині не змінилося, тільки майже всі точки тепер мають власників. У четвер вранці працівники ЦУМу були неприємно здивовані, виявивши, що у ньому пограбували одразу два відділи із ювеліркою. Винесли десятки кілограмів золота та численні вироби з діамантами. Вартість награбованого сягає 120 мільйонів рублів, то ж у "дирі" одразу почали казати про злочин століття.

Недавнє засідання головного інституту Організації Об'єднаних Націй остаточно показало, що ні про жодні домовленості з росіянами не може бути й мови.

Вони розуміють лише мову сили, а через їхню гібридну агресію тиснути на Кремль лише дипломатичним та економічним шляхом немає ніякого сенсу. Принаймні, якщо мова йде про ті санкції, які існують зараз, коли чимало країн ЄС сплять та бачать, як усі обмеження знімуть, а також допомагають терористам надалі вести їх агресивну політику. Підтримка "Північного потоку-2" Німеччиною, наприклад, є яскравим цьому доказом.

Днями був на ефірі, де проводили опитування: хто повинен очолити Помісну церкву. Один з варіантів був: синод на трьох. Я вважаю, що це загрозлива тенденція, яка в подальшому зможе впливати і на національну безпеку в негативному ключі. Синод на трьох означає, що вирішальне слово будуть мати і представники Московського патріархату. В єдину Помісну церкву зайде Автокефальна, Київський патріархат і Московський.

Прошлой весной президент России Владимир Путин пугал капиталистический Запад странными мультфильмами, сомнительного качества, на которых некие подобия ракет проводят бомбардировку территории США. Именно тогда среднестатистические граждане России и узнали, что у их "великой и могучей" страны на вооружении имеются некие ракеты, от которых невозможно спастись заокеанским супостатам. А такие названия как "Авангард", "Сармат" и прочие не сходили с экранов телевизоров и новостных лент круглыми сутками.

Лівий берег Києва сьогодні, 31 жовтня, зупинився в заторах – протестувальники з ночі перекрили рух автомобілям на Харківському шосе із вимогою підключити їхній житловий комплекс до електрики. Зветься він "Мега Сіті", але має і він і другу назву: "Еліта-Центр пана Войцеховського". Назагал цей пан відомий, як забудовник-аферист, що одночасно зводив у Києві півсотні житлових комплексів, й усі вони не мали жодних дозвільних документів, будувались на незаконно отриманих ділянках землі – тобто були протизаконними.