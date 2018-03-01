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Хто отримає Оскар-2018: прогнози букмекерів

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Оскар-2018
Оскар-2018 / Getty images

Поки тривають останні підготовки до вручення премії Оскар-2018, британські букмекери опублікували список ймовірних фаворитів на отримання найпрестижнішої нагороди в галузі кіномистецтва.

Як відомо із списку номінантів на Оскар-2018, який було оприлюднено ще на початку року, лідером за кількістю номінацій став фільм Гільєрмо дель Торо "Форма води". Стрічка претендує одразу на 13 нагород.

Читайте також: Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду


Кадр з фільму "Форма води"

За прогнозами авторитетної британської букмекерської компанії William Hill та ресурсу Gold Derby найбільше шансів отримати головну нагороду у номінації "Найкращий фільм" має стрічка "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі", а "Форма води" перебуває на другій позиції.

А от згідно даних сайту Rotten Tomatoes, найкращим фільмом 2018 року може стати стрічка "Геть!" або "Леді Берд".

У номінації "Найкраща жіноча роль" серед експертної думки лідирує Френсіс Макдорманд ("Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі"), на другій позиції закріпилася Сірша Ронан ("Леді Берд").


Кадр із фільму "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі"

Нагорода за "Найкращу чоловічу роль" на думку букмекерів ймовірно дістанеться Гарі Олдману ("Темні часи"). За ним у рейтингу William Hill слідує Деніел Калуя, ("Геть!"), а на GoldDerby другий рядок займає Тімоті Шаламе ("Клич мене своїм ім'ям").


Кадр з фільму "Темні часи"

Найкращим режисером на думку експертів є Гільєрмо дель Торо ("Форма води"), за яким у рейтингу букмекерів слідує Крістофер Нолан ("Дюнкерк").

Номінантка на премію "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" Еллісон Дженні ("Я, Тоня") лідирує у списку експертів. Також непогані шанси отримати нагороду у цій номінації є у Лорі Меткаф ("Леді Берд").

Сем Рокуелл ("Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі") може стати лауреатом премії за прогнозами букмекерів у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Хоча на Rotten Tomatoes найбільші рейтинги у Віллема Дефо ("Проект" Флорида").

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Оскар Оскар-2018 Нагороди
Джерело: ТСН
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