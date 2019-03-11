Хто перебуває під прицілом ДБР та скільки вироків вже оголошено: інтерв'ю з Романом Трубою

На початку 2018 року Державне бюро розслідувань розпочало свою роботу. Багато хто скептично поставився до новоствореного органу, вважаючи його третім зайвим – за наявності НАБУ і САП. Щоправда, наразі ДБР вже відкрило понад 5 тисяч кримінальних проваджень.

На яких злочинах зосереджена робота Держбюро розслідувань та проти кого найбільше відкрито кримінальних проваджень – в ексклюзивному інтерв'ю журналісту 24 каналу розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Чим займається ДБР

Наразі в Україні працює багато антикорупційних органів – НАБУ, САП тощо, якими справами має займатись ДБР?

Мені дуже часто задають схожі запитання, адже навіть експерти не розуміють відмінність повноважень, закладених в НАБУ та ДБР.

Ми розслідуємо кримінальні провадження щодо тих же посадовців, що й НАБУ, але за іншими статтями. НАБУ розслідує злочини за тринадцятьма статтями Кримінального кодексу, інші статті – наші. ДБР розслідує злочини, які вчинили топ-посадовці, працівники НАБУ, судді, правоохоронці, а також – військові злочини.

Простіше кажучи, коли п’яний суддя сяде за кермо – це наша справа.

Хто такий Роман Труба? Директор Державного бюро розслідувань (новий правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високопосадовців та працівників правоохоронних органів). Здобув вищу освіту у Львівському державному університеті ім. І. Франка (юридичний факультет). Працював старшим слідчим, слідчим в особливо важких справах, прокурором.

Чи вплинула відміна Конституційним Судом статті за незаконне збагачення на роботу ДБР?

Часто ДБР називають антикорупційним органом, але це неправильно. Суто антикорупційнім органом, який здійснює досудове розслідування, є Національне антикорупційне бюро України. Водночас, це не означає, що наші слідчі не розслідують корупційні злочини. За результатами роботи можу сказати: більшість справ, скерованих до суду – корупційні, оскільки ми розслідуємо всі злочини, вчинені представниками правоохоронних органів нижньої ланки. Сьогодні 2 тисячі таких злочинів розслідується ДБР. Тому корупційних злочинів у нас достатньо. Серед них були й звинувачення за статтею про незаконне збагачення. Водночас, у нас не було великої кількості кримінальних проваджень за відміненими статтями. Ба більше, по жодному такому кримінальному провадженню ми не оголосили підозру.

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Надзвичайно важливо щоб найближчим часом за новий законопроект щодо незаконного збагачення проголосували у парламенті. Адже чиновники, які таким чином нажили свої статки, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Подібні статті є в багатьох країнах, де вони успішно працюють. Переконаний – у нас теж з’явиться така стаття і вона буде ефективною.



Чиновники, які незаконно збагатились мають за це відповідати

Під чиїм прицілом Укроборонпром

Оприлюднена в журналістському розслідуванні інформація щодо зловживань в Укроборонпромі може стати справою ДБР?

У нас є кілька правоохоронних органів, створених останнім часом, один з них – НАБУ. За цими фактами вони проводили досудове розслідування ще до оприлюдненої журналістами інформації. У цьому разі розслідування мають проводити за статтею 191 Кримінального кодексу – розкрадання.

Судячи з наведеної журналістами інформації там був цілий "букет" правопорушень – контрабанда, хабарі. Тож, чому ви не залучені до розслідування у цій справі?

Розслідування кримінального провадження не буде ефективним, якщо тим чи іншим суб’єктом займатимуться всі правоохоронні органи, які здійснюють досудове розслідування. Дослідженням доказів, щодо розкрадання в Укроборонпромі з 2015 року займається НАБУ. За цей час вони провели надзвичайно велику кількість слідчих дій, зібрали багато матеріалів. Постає питання – чи буде за доцільне передавати частину цих кримінальних проваджень до ДБР? Відповідь проста – ні. Потрібно почекати, впевнений, що результат буде і НАБУ його нам озвучить.

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Державне бюро розслідувань займається злочинами, які вчинили:

- вищі посадові особи категорії А – вищий корпус державної служби;

- працівники правоохоронних органів ( НАБУ, НАЗК, СБУ, поліцейські);

- особи, які вчинили військові злочини (крім передбачених статтею 422 ККУ – Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).

Днями громадськість вразила новина про вбивство екс-власника заводу ювелірних прикрас Сергія Кисельова, який був важливим свідком у справі "діамантових" прокурорів. Чи долучиться ДБР до цієї справи, у якій йшлось, зокрема, й про втрату речових доказів?

Не було фактичних даних, які б свідчили – убив Кисельова співробітник правоохоронних органів чи інший суб’єкт, підслідний ДБР. Саме тому ми не здійснюємо досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Проте, хочу звернути увагу на інший факт – після вчинення цього злочину було багато інформації у ЗМІ щодо можливої причетності до нього правоохоронців, проте достеменно невідомо – хто насправді має стосунок до цього злочину. На місце події були скеровані працівники центрального апарату, слідчі територіального управління, і якби була інформація про можливу причетність правоохоронців, нас би включили до складу групи.

Очільник Держбюро розслідувань Роман Труба пообіцяв однакове ставлення до всіх політиків і чиновників, що перебувають в підслідності бюро, деталі дивіться тут:

Домовитись не вийде

Скільки кримінальних проваджень наразі в роботі ДБР?

Сьогодні у нас понад 5 тисяч кримінальних проваджень. З них приблизно 2 тисячі стосуються дій правоохоронців, і ще 2 тисячі – щодо зловживань у військовій сфері. Більшість кримінальних проваджень зареєстровано в територіальних управліннях. Навантаження на слідчих надзвичайно велике. Особливого реагування потребують розслідування у військовій сфері.

Яку кількість обвинувальних актів вже скеровано до суду?

Станом на 15 лютого поточного року було скеровано до суду 300 обвинувальних актів. Це суттєва цифра, особливо якщо врахувати, за який невеликий період часу це було зроблено. У багатьох кримінальних провадженнях, які є в судах, вже оголошено вироки. Переважають обвинувальні акти щодо злочинів у воєнній сфері, але є й щодо отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем та інші злочини.

Проти кого вже відкрито кримінальні провадження?

Детальна інформація буде озвучена найближчим часом.

Все ж…

У нас велика кількість кримінальних проваджень перебуває на стадії досудового розгляду. У багатьох з них оголошено вироки. Є кримінальні провадження, де обрана безальтернативна міра запобіжного заходу – взяття під варту (понад 5 осіб). На мою думку, це свідчить про ефективність досудового розслідування. Адже наші слідчі змогли довести суду, що м'якшого запобіжного заходу вони не вважають за потрібне вимагати.

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Чи намагались на вас вийти та домовитись ті, проти кого відкриті провадження?

Таких випадків не було. Впевнений, що й не буде. Робитиму все, щоб таких фактів не відбувалось. Це моя принципова позиція. Адже лише суд може поставити крапку стосовно вини підозрюваного. Завдання ДБР – ефективне розслідування, професійний збір доказів, доведення вини того чи іншого підозрюваного і скерування справ до суду.

Проконтролювати кадри

Всі з нетерпінням чекають на створення Антикорупційного суду. Якщо його судді вчинять злочин, чи зможете ви їх притягнути до відповідальності?

Все залежатиме від кваліфікації дій того чи іншого представника Феміди. Якщо це буде 13 статей, розслідування за яким проводить НАБУ – їхні детективи здійснюватимуть розслідування. Якщо це будуть інші злочини, передбачені Кримінальним кодексом – слідчі ДБР.

До якого суду ви передаватимете документи в такому випадку?

Всі кримінальні провадження, які розслідують слідчі ДБР, передаються в загальні суди.

Говорячи про відбір кадрів, у вас в штаті є люди, які раніше працювали в СБУ, поліції. Чи зможуть вони ефективно розслідувати справи проти колишніх колег?

Ви питаєте коли будуть вироки, але постає питання – чи можемо ми швидко й професійно показати результат, якщо у нас працюватимуть лише працівники без досвіду роботи? Відповідь зрозуміла – ні. Насправді, законодавець нам допоміг. Адже запроваджено такий штатний розподіл: не більше 50% працівників ДБР повинні мати досвід роботи у правоохоронних органах. При призначенні працівників ДБР дотримуюсь цього принципу. Навіть пішов на дещо революційний крок, і в територіальних управліннях призначив, а конкурсна комісія визначила переможцями осіб, які не мали стосунку до правоохоронної системи. Таких 60%.

Насправді абсолютна більшість людей, які працюють в прокуратурі, СБУ, поліції – професіонали. Я не прихильник аби ми ставили клеймо на той чи інший правоохоронний орган.



В ДБР працюють над удосконаленням системи контролю роботи своїх працівників

Робота в таких органах як ДБР, НАБУ має чимало спокус. Як контролюєте своїх працівників?

Це питання, однозначно, буде вирішене найближчим часом. У більшості державних органах про ефективність роботи свідчать премії, але я не можу їх виписувати. Мені законодавство забороняє це робити. Наскільки демократична та справедлива ця норма – до обговорення.

Раніше аналізував ізраїльську систему оцінки ефективності, яка мені сподобалась. У них працівник працює на посаді 2 роки, потім його переводять. На мій погляд, завдяки такому підходу зменшуються корупційні ризики, які за цей час з’являються. Я вже думав як цю систему "перенести" в Україну. На жаль, взяти і просто застосувати її в наших реаліях не вийде. Вітчизняне законодавство відрізняється від європейського та інших країн. У них свої правові системи.

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Хто наразі розслідує злочини, вчинені працівниками ДБР?

На цьому етапі злочин, вчинений нашим працівником, входить до компетенції ДБР, але такі кримінальні провадження є на моєму особистому контролі. Водночас, ми працюємо над удосконаленням системи контролю роботи наших працівників. Не виключаю, що в майбутньому буде створено спецпідрозділ, який займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень, щодо працівників ДБР.