Хто перемагає на псевдовиборах на Донбасі: окупанти озвучили прізвища

У результаті псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу, які не визнає ні Україна, ні світ, перемогу прогнозовано здобувають чинні ватажки проросійських бойовиків – Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Про це повідомляють так звані "виборчі комісії" бойовиків.

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"На 8 годин ранку 12 листопада опрацьовано 97,52% бюлетенів виборців з 385 виборчих комісій", – заявила так звана голова "ЦВК "ДНР" Ольга Позднякова.

За даними окупантів, на Донеччині нібито найбільше голосів отримав ставленик із Москви Денис Пушилін – за нього проголосувало 60,9% виборців. Окрім цього, його "партія" "Донецька республіка" здобуває найбільшу кількість голосів на виборах до так званого парламенту – 72,74%.

Водночас, на окупованій Луганщині станом на 9 ранку було опрацьовано близько 96% бюлетенів. Перемогу здобуває чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник. За нього нібито проголосувало 68,4% виборців. Окрім того, його "партія" "Мир Луганщині" на "виборах" до "парламенту" отримала 74,13% голосів.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини пройшли "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.