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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Хто перемагає на виборах президента України: Зеленський чи Порошенко

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      Хто переможе у другому турі виборів 2019 - хто лідирує у президенти
      Зеленський перемагає на виборах президента України / Getty Images

      В Україні 21 квітня пройшов другий тур президентських виборів. За даними національного екзит-полу та перших результатів голосування перемогу отримує лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський. Чинний президент опинився на другому місці та вже визнав свою поразку.

      Які офіційні результати виборів?

      Читайте також: Вибори президента України-2019: перші офіційні результати

      На виборах в Україні проголосували понад 62% виборців. Наразі Центральна виборча комісія підрахувала лише 5,17% голосів – Володимир Зеленський отримав 71,97% голосів, а Петро Порошенко – 25,72%. Відрив між кандидатами – понад 46%.

      Які дані екзит-полу?

      Результати екзит-полу показали, що Володимир Зеленський отримав велику підтримку серед громадян по всій Україні. Найбільше виборців підтримали його на Сході, трохи менше на Півдні, у Центрі, а найменше на Заході. Водночас, чинний президент Петро Порошенко отримав найвищу підтримку серед виборців у західних регіонах, а найменшу у східних, центральних та південних.

      Результати екзит-полу станом на 20:00:

      Володимир Зеленський – 73,0%;

      Петро Порошенко – 25,5%.

      Ще 1,5% виборців викреслили обох кандидатів, перекреслили весь список, або зіпсували бюлетень.

      Чинний президент Петро Порошенко вже визнав свою поразку. Проте, він наголосив, що потрібно ніколи не здаватися, а продовжувати об'єднувати Україну. Глава держави не йде з політики, буде і далі боротися за країну та готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому.

      Результати екзит-полу очевидні. Вони дають підставу подзвонити опоненту і привітати його. Зробити так, як прийнято в демократичних країнах,
      – наголосив Порошенко.

      Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія майбутнього президента України

      Водночас, Зеленський подякував рідним, прихильникам, військовим та усім українцям, які віддавали за нього свої голоси та допомогли перемогти на виборах.

      Дякую усім українцям, які мене підтримали. І тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх,
      – наголосив він.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

       

       

       

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".


      Що обіцяє зробити Володимир Зеленський

      blog_ava
      Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування
      21 квітня
      54343
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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