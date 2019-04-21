Хто перемагає на виборах президента України: Зеленський чи Порошенко

В Україні 21 квітня пройшов другий тур президентських виборів. За даними національного екзит-полу та перших результатів голосування перемогу отримує лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський. Чинний президент опинився на другому місці та вже визнав свою поразку.

Які офіційні результати виборів?

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На виборах в Україні проголосували понад 62% виборців. Наразі Центральна виборча комісія підрахувала лише 5,17% голосів – Володимир Зеленський отримав 71,97% голосів, а Петро Порошенко – 25,72%. Відрив між кандидатами – понад 46%.

Які дані екзит-полу?

Результати екзит-полу показали, що Володимир Зеленський отримав велику підтримку серед громадян по всій Україні. Найбільше виборців підтримали його на Сході, трохи менше на Півдні, у Центрі, а найменше на Заході. Водночас, чинний президент Петро Порошенко отримав найвищу підтримку серед виборців у західних регіонах, а найменшу у східних, центральних та південних.

Результати екзит-полу станом на 20:00:



Володимир Зеленський – 73,0%;



Петро Порошенко – 25,5%.



Ще 1,5% виборців викреслили обох кандидатів, перекреслили весь список, або зіпсували бюлетень.

Чинний президент Петро Порошенко вже визнав свою поразку. Проте, він наголосив, що потрібно ніколи не здаватися, а продовжувати об'єднувати Україну. Глава держави не йде з політики, буде і далі боротися за країну та готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому.

Результати екзит-полу очевидні. Вони дають підставу подзвонити опоненту і привітати його. Зробити так, як прийнято в демократичних країнах,

– наголосив Порошенко.

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Водночас, Зеленський подякував рідним, прихильникам, військовим та усім українцям, які віддавали за нього свої голоси та допомогли перемогти на виборах.

Дякую усім українцям, які мене підтримали. І тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх,

– наголосив він.

Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Що обіцяє зробити Володимир Зеленський