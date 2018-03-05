Хто переможе на Євробаченні-2018: букмекери зробили перші прогнози

Букмекери вже зробили перші прогнози щодо результатів Євробачення-2018. За прогнозами експертів, у конкурсі переможе Еліна Нечаєва з Естонії з піснею "La Forza".

Про це пише видання "Сегодня".

Друге місце пророкують Болгарії, щоправда країна досі не визначилась з представником. А трійку лідерів має замкнути Миколас Джозеф з Чехії з піснею "Lie to Me".

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У 10 найкращих пісень, за прогнозами експертів, увійшли кращих увійшли також Фінляндія, Іспанія, Швеція, Австралія, Росія, Нідерланди та Німеччина.

Як відомо, в українському Національному відборі на Євробачення співак MELOVIN. Йому експерти прогнозують 20 місце.

А український виконавець ALKSEEV, який в цьому році виступить від Білорусі, за оцінками букмекерів, буде на 14 місці.

Втступ Еліни Нечаєвої з Естонії