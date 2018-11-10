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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Хто переможе у бою Усик – Белью? Ваша думка

      322 Читать новость на русском
      Усик та Белью
      Усик та Белью

      У суботу, 10 листопада, відбудеться бій між абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком та британцем Тоні Белью. На кону поєдинку – чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF та WBO.

      Варто зазначити, що усі букмекерські контори віддають перевагу саме Усику. Попри те, що Белью виявився важчим за українця.

      Читайте також: Усик – Белью: прогноз букмекерів на боксерський поєдинок

      Сам бій відбудеться у Манчестері на переповненій Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу глядачів. Як мінімум тисяча з них будуть вболівати за Усика – представники української діаспори як з Великобританії, так і з Європи купили квитки на цей бій.

      Сам бій розпочнеться близько 22:30. Онлайн поєдинку, відео бою та його результат – на сайті 24 Каналу.

      Читайте також: Тоні "Бомбардувальник" Белью: що варто знати про суперника Усика

      А як ви вважаєте, хто переможе у цьому поєдинку?

       

       

      Теги: Опитування 24 Олександр Усик Усик – Белью Бокс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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