Хто переможе у бою Усик – Белью? Ваша думка

У суботу, 10 листопада, відбудеться бій між абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком та британцем Тоні Белью. На кону поєдинку – чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF та WBO.

Варто зазначити, що усі букмекерські контори віддають перевагу саме Усику. Попри те, що Белью виявився важчим за українця.

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Сам бій відбудеться у Манчестері на переповненій Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу глядачів. Як мінімум тисяча з них будуть вболівати за Усика – представники української діаспори як з Великобританії, так і з Європи купили квитки на цей бій.

Сам бій розпочнеться близько 22:30. Онлайн поєдинку, відео бою та його результат – на сайті 24 Каналу.

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А як ви вважаєте, хто переможе у цьому поєдинку?