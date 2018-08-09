Хто переможе у Міс Україна Всесвіт 2018: голосування
Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 відбудеться 14 серпня у Києві. Дівчина, яка отримає корону переможниці, представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси.
Цього року серед конкурсанток є Галина Присташ – учасниця шоу "Холостяк", подруга Бориса Нємцова – Анна Дурицька та Яна Беляєва, якій приписують роман з чоловіком співачки Ані Лорак.
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Переможницю обере зіркове журі, але ми пропонуємо проголосувати за свою фаворитку.
Усі фото: instagram.com/missukraine_universe/
Джерело: 24 Канал
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