Хто переможе у Міс Україна Всесвіт 2018: голосування

Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 відбудеться 14 серпня у Києві. Дівчина, яка отримає корону переможниці, представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси.

Цього року серед конкурсанток є Галина Присташ – учасниця шоу "Холостяк", подруга Бориса Нємцова – Анна Дурицька та Яна Беляєва, якій приписують роман з чоловіком співачки Ані Лорак.

Читайте також: Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток

Переможницю обере зіркове журі, але ми пропонуємо проголосувати за свою фаворитку.

Усі фото: instagram.com/missukraine_universe/