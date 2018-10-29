03:31
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
      Вєсті.UA
      20:52, 29 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Опитування 24
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Хто повинен був покинути паркет у 10 випуску "Танці з зірками 2018"? Ваша думка

      1085 Читать новость на русском
      Танці з зірками 2018: учасники проекту
      Танці з зірками 2018: учасники проекту / 1+1

      Розважальне шоу "Танці з зірками 2018" можна сміливо назвати найбільш непередбачуваним. Резонансні скандали, суперечки, яскраві постановки та несподівані сюрпризи – це не все, чим може похизуватись новий сезон проекту.

      Організатори шоу "Танці з зірками 2018" вкотре здивували глядачів: наприкінці 10 прямого ефіру жодна пара не покинула паркет. Своє рішення вони пояснили тим, що у випуску учасники змінювали своїх партнерів, відтак не можуть покинути проект. 

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 10 випуск: несподівана зміна партнерів і танці з суддями

      Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, хто, на Вашу думку, повинен був покинути шоу.

       

       

      Теги: Новини України LifeStyle Опитування 24
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 29 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 жовтня: жахлива авіакатастрофа в Індонезії, Гонтарева знайшла роботу
      29 жовтня , 22:50 Головні новини 29 жовтня: жахлива авіакатастрофа в Індонезії, Гонтарева знайшла роботу
      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      29 жовтня , 22:00 Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      Злой Одессит
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      29 жовтня , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"
      29 жовтня , 21:02 Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"
      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      29 жовтня , 20:36 Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      Артем Овдієнко
      Чи підтримуєте ви відставку Супрун? Опитування
       2 жовтня , 16:27
      Чи варто заборонити серіал "Свати" в Україні? Ваша думка
      25 листопада 2017 , 14:12
      Проспект Степана Бандери чи Московський: яку назву підтримуєте ви? Опитування
       1 серпня 2016 , 20:13 46
      #Зрада чи #перемога. Як ви ставитесь до мінських угод?
       8 жовтня 2016 , 15:58 13
      Хто переможе в "Топ-модель по-українськи" 4 сезон: опитування
      15 грудня 2017 , 18:10
      Кейт, Меган чи Євгенія: чия весільна сукня краща – опитування
       12 жовтня , 14:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук