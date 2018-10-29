Хто повинен був покинути паркет у 10 випуску "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
Розважальне шоу "Танці з зірками 2018" можна сміливо назвати найбільш непередбачуваним. Резонансні скандали, суперечки, яскраві постановки та несподівані сюрпризи – це не все, чим може похизуватись новий сезон проекту.
Організатори шоу "Танці з зірками 2018" вкотре здивували глядачів: наприкінці 10 прямого ефіру жодна пара не покинула паркет. Своє рішення вони пояснили тим, що у випуску учасники змінювали своїх партнерів, відтак не можуть покинути проект.
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Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, хто, на Вашу думку, повинен був покинути шоу.
Джерело: 24 Канал
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