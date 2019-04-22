14:17
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      8969 Читать новость на русском
      Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах
      Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах / EPA-EFE/Stepan Franko

      ЦВК вже підрахувала 90,1% голосів. Володимир Зеленський наразі отримав 73,17% голосів, а Петро Порошенко – 24,5%. До 1 травня ЦВК має офіційно назвати ім’я нового президента України. Інавгурація повинна відбутися не пізніше, ніж 3 червня.

      Світові лідери та перші особи України привітали та висловили свою підтримку Володимиру Зеленському.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Андрій Парубій

      На початку погоджувальної ради ВРУ спікер парламенту привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах. 

      Я поважаю волю громадян і хочу привітати Володимира Олександровича з обранням на посаду президента,
      – додав Парубій.

      Він побажав йому мудрості, твердості на тому шляху, яким йде українська держава, "на тому шляху, який був визначений спільно з Верховною Радою України у розвитку Української держави".

      Андрій Парубій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах: дивіться відео

      Володимир Гройсман

      Прем'єр-міністр України на Facebook-сторінці написав, що вибори відбулися вільно і демократично. Гройсман привітав Володимира Зеленського та подякував за минулі 5 років Петру Порошенку, бо " було зроблено багато".

      Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України,
      – зазначив Володимир Гройсман.

      Павло Клімкін

      Міністр закордонних справ України привітав українців з демократичними виборами, а Володимира Зеленського з перемогою.

      Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися,
      – додав Клімкін.

      У себе на Facebook-сторінці Клімкін запостив відео:

      Юлія Тимошенко

      Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко також привітала "Україну з отриманням ще одного шансу на зміни". Вона назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського такими шансом, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності. Тимошенко додала, що "змінам і реформам" чинної влади "оцінку дав народ від сходу до заходу".

      Тимошенко привітала Зеленського з перемогою: дивіться відео

      Віктор Янукович

      Колишній президент України Віктор Янукович, який втік і переховується у Росії, привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах 21 квітня і назвав вибір українців "мудрим". Вона додала, що "змінам і реформам" чинної влади "оцінку дав народ від сходу до заходу".

      Читайте також: У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України

      Він не оминув можливості розкритикувати чинного главу держави і додав, що у "жахливих стражданнях" українців нібито винен Порошенко і його соратники, які проводили "політику ненависті й насильства". Також, Янукович заявив, що перед Зеленським тепер стоять нелегкі завдання на посту президента України.

      Водночас, спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, заявив що команда Зеленського обійдеться без таких привітань і підтримки.

      Онуфрій

      Голова Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Він сказав, що Зеленський може розраховувати на підтримку УПЦ МП. Голова УПЦ МП впевненний, що новий президент не буде втручатися у справи церкви, а також у права та свободу віруючих усіх конфесій.

      Читайте також: Як реагує Захід на результати екзит-полу президентських виборів в Україні

      Олександр Лукашенко

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України, побажавши "міцного здоров'я і здійснення всіх планів на благо дружнього українського народу".

      Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом,
      – сказав Лукашенко.

      Лукашенко зазначив, що країни не тільки продовжать, а й поглиблять співпрацю. Також висловив сподівання, що Зеленський як президент буде ефективним та сприятиме "процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди".

      Читайте також: Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України

      Дональд Трамп

      Президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах. Американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.

      Ангела Меркель

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, пообіцявши Україні подальшу підтримку уряду Німеччини. Вона додала, що була б рада незабаром прийняти Зеленського в Берліні.

      Бажаю вам удачі і успіхів у вирішенні поставлених перед вами завдань,
      – завершила привітання Меркель.

      Себастіан Курц

      Канцлер Австрії також привітав Володимира Зеленського з перемогою. Він зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці для подальшого поглиблення "добрих двосторонніх відносин".

      Я закликаю президента Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією,
      – наголосив Курц.

      Дональд Туск

      Голова Європейської Ради приєднався до привітань Володимира Зеленського. Він додав, що ЄС налаштований і надалі підтримувати Україну.

      Вільні вибори і мирна зміна влади – це сильна українська демократія,
      – зазначив Туск.

      Анджей Дуда

      Президент Польщі привітав Володимира Зеленського і запросив його до Польщі. Він сподівається на покращення діалогу щодо історичних питань. Дуда висловив впевненість, що вибір підтвердить стійкість України на шляху до євроатлантичної спільноти.

      Читайте також: Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало

      Єнс Столтенберг

      Генеральний секретар НАТО привітав Володимира Зеленського з перемогою. Столтенберг заявив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

      Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої співпраці,
      – написав він.

      Еммануель Макрон

      У себе на Facebook-сторінці Володимир Зеленський подякував президенту Франції за привітання та підтримку.

      Джастін Трюдо

      Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив своє вітання у Twitter, де також подякував канадським спостерігачам за роботу.

      Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами для подальшого зміцнення зв'язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах,
      – наголосив політик.

      Хуан Гуайдо

      Лідер венесуельської опозиції теж вже привітав переможця президентської гонки в Україні. Він також наголосив на важливості вільних виборів. 

      Саме завдяки механізму вільних виборів люди здатні висловлювати та втілювати своє прагнення до змін,
      – написав Гуайдо.

      Новина постійно оновлюється.

      національний екзит-пол вибори порошенко зеленський
      Результати Національного екзит-полу президентських виборів

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      268612
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Андрій Парубій Віктор Янукович Олександр Лукашенко Дональд Трамп Володимир Гройсман Еммануель Макрон Єнс Столтенберг Джастін Трюдо Венесуела Анджей Дуда Дональд Туск Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      сьогодні , 14:15 Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      Євгенія Мазур 45
      Чи вірите ви, що з новим президентом ситуація в Україні зміниться?
      ОПИТУВАННЯ
      21 квітня , 20:06 Чи вірите ви, що з новим президентом ситуація в Україні зміниться?
      6060
      Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      сьогодні , 14:00 Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      Яніна Ткачук 6178
      Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського
      сьогодні , 13:45 Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського
      Світлана Попова 3529
      Вибори президента України-2019: якими будуть перші сто днів Зеленського
      сьогодні , 13:20 Вибори президента України-2019: якими будуть перші сто днів Зеленського
      Інна Жолобович 2194
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук