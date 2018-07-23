Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців

З віком люди приймаються все менше обдуманих рішень, причому цей показник різко зростає уже в період між 4 та 5 роками нашого життя.

Такий неочікуваний висновок зробили науковці з університету Вотерлу в Канаді, пише Knife.

Це трапляється тому що з віком ми починаємо ігнорувати все більше інформації, необхідної для прийняття рішення. Це і призводить до частих помилок.

Так чотирирічні дітлахи ще тримають в голові всю інформацію, а вже до шестирічного віку вже діють як дорослі і відкидають інформацію, яка здається їм непотрібною.

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Експеримент провели на 288 дошкільнятах. Вчені визначали, якою інформацією ті частіше користуються – числовою чи соціальною.

95% шестилітніх та 70% п'ятирічних дітей опиралися лише на соціальну інформацію, серед чотирирічних ця цифра сягала всього 45%.