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Хто розумніший – чоловіки чи жінки: науковці здивували заявою

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Хто розумніший – чоловіки чи жінки: науковці здивували заявою
/ g.cz

Науковці з Університету Вашингтона провели особливий експеримент, у якому порівняли чоловічий та жіночий мозок.

За основу у дослідженні брали швидкість реакції на графічну картинку, пише журнал Cell.

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І хоча обробка даних, отриманих з допомогою органів зору, у чоловіків і жінок знаходиться приблизно на одному рівні, мозок жінки повільніше обробляє інформацію. А от чоловіки швидше приймають найбільш правильні і раціональні рішення на основі нової інформації.

За підрахунками вчених, мозок жінок обробляє вхідну інформацію на 25-75% повільніше. До того ж, жінки не завжди здатні правильно відповісти на контрольні питання.

Найшвидшу реакцію та обробку даних мали не здорові чоловіки, а ті, хто страждав на порушення психічного розвитку. Вчені пояснюють це тим, що церебральні процеси у таких людей супроводжуються зниженням регулювання нейронної активності. А це дозволяє їм більш гостро примати інформацію.

Висновок вчених такий: мозок жінок повільніше обробляє інформацію, ніж мозок чоловіків.

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Теги: Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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