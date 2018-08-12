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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто схопив російський триколор, повинен бути позбавлений українського паспорта, – нардеп

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Юрій Береза пропонує позбавляти громадянства України всіх, хто принижує її
Юрій Береза пропонує позбавляти громадянства України всіх, хто принижує її / Фото з вільних мереж

Всіх жителів окупованих територій України, які публічно принижували країну, розмахували російськими прапорами та обрали громадянство РФ, потрібно позбавляти українського громадянства. Щодо інших категорій повинне вестися слідство.

Таку думку в коментарі ресурсу "Обозреватель" висловив народний депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Береза.

Всі, хто відмовилися від українського громадянства, схопили російський триколор, повинні бути автоматично позбавлені українського паспорта, без суду, без слідства, без нічого. На це навіть не потрібно витрачати час і роботи наших судів,
– заявив народний обранець.

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Парламентарій додав, що у разі, "якщо людина публічно заявляла, що Україна – це га*но, а Росія – це все", її потрібно позбавити українського громадянства, проте тут є ще кілька моментів.

"Є люди, які отримували паспорт свідомо, але потай. З ними повинні працювати спецслужби, і за результатами так само автоматично позбавляти українського громадянства. І ще один момент: є люди, яких, за їхніми словами, змушували виступати проти України і приймати російське громадянство. Щодо них має проводитися розслідування і за рішенням суду позбавляти громадянства", – розповів Береза.

До слова, у Росії планують схвалити закон, який передбачає спрощення отримання громадянства РФ, зокрема для українців, а саме – для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Верховна Рада Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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