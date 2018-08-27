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Хто стане Маргарет Тетчер в серіалі "Корона": названо ймовірну актрису

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Джилліан Андерсон
Джилліан Андерсон / Instagram / @gilliana

Поки тривають зйомки третього сезону серіалу "Корона", ЗМІ назвали вже ймовірну актрису, яка виконає роль прем’єр-міністра Великої Британії у четвертому сезону. Це може бути американська актриса Джилліан Андерсон.

Про це повідомляють на Express.

Джерела видання повідомляють, що 50-річна Джилліан Андерсон може стати найімовірнішою претенденткою на роль Маргарет Тетчер в британській стрічці "Корона". Передбачається, що прем’єр-міністра введуть в сюжет в кінці четвертого сезону серіалу як нового лідера Консервативної партії в 1975 році.

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Джилліан Андерсон

Варто нагадати, що Маргарет Тетчер, яку ще часто називали "залізною леді", зайняла крісло прем'єр-міністра Великобританії 4 травня 1979 року. На посаді вона провела 11 років і відзначилась найдовшим терміном служби в ХХ столітті.


​Маргарет Тетчер

Нагадаємо, що про акторський склад третього сезону офіційно повідомляли раніше. Головну роль королеви Єлизавети II виконає вже не Клер Фой, а Олівія Колман. В стрічці також з’являться такі актори як Хелена Бонем Картер і Тобайас Мензіс.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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