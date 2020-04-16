Хто стане міністром енергетики: кандидати та проблеми в Україні

ЗМІ опублікували список кандидатів на посаду очільника Міністерства енергетики та захисту довкілля. Хто ним може стати та які виклики чекають на нового міністра – у матеріалі сайту 24 каналу.

В України немає Міністра енергетики та захисту довкілля України вже понад місяць. 10 березня виконувачем обов'язків став перший заступник Віталій Шубін. Він колишній менеджер ДТЕК. Проте пошуки міністра продовжуються. Давид Арахамія зазначає, що нового міністра Україна побачить вже у четвер.

Ми шукали людину, яка буде професійною. Енергетика – це величезна галузь, у якій напряму працює до півмільйона людей плюс супутні галузі. І це кілька напрямків: вугілля, теплова, атомна генерація, відновлювані джерела енергії. Це має бути людина, що має досвід у кожній з цих галузей, кожна з них непроста. Доволі важко таку людину знайти, яка відповідальна, має досвід,

– зазначив Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна".

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Кандидати на Міністра енергетики та захисту довкілля

Незабаром у Верховній раді оголосять кандидатів. Наразі неофіційно за даними агентства "Українські новини" називають трьох головних кандидатів на посаду. Це Андрій Пасішник, Олег Семінський та Ольга Бусловець.

Андрій Пасішник

Це перший заступник генерального директора "Укртранснафти". Раніше він був виконавчим директором НАК Нафтогаз України та Головою наглядової ради "Укртрансвидобування". У 2016 проти Пасішника відкрили кримінальну справу, яку закрили через два роки у зв’язку із закінченням строків давності.



Андрій Пасішник / Фото з Facebook

Що відомо про кримінальну справу проти Андрія Пасішника?Пасішника обвинувачували в незаконному впливі на ексміністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. А саме у внесенні проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора Нафтогазу заступником міністра економіки. До справи також причетний Ігор Кононенко, колишній заступник глави фракції БПП.

На початку березня Андрій Пасішник пройшов співбесіду в Офісі президента. Говорив з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та першим помічником президента Сергієм Шефіром.

Декларація Пасішника:

- Квартира площею 64,6 у Києві на Пасішника та ще одна квартира площею 87 квадратних метри на цивільну дружину.

- Земельна ділянка площею 1200 метрів квадратних – на цивільну дружину.

- Володіє автомобілем Toyota Avensis 2008, а цивільна дружина – SEAT IBIZA 2010.

- Загальні доходи обох за 2019 – майже 500 тисяч гривень. Активи – 410 тисяч.

Олег Семінський

Це заступник голови парламентського комітету з питань енергетики і ЖКГ та директор ТОВ "Ділайс". Його обрали до парламенту на мажоритарному окрузі в Чернігові. Має досвід управління ЗАТ "Укрнафтогазтехнологія". Працював помічником депутатів Нестора Шуфрича та Микола Рудницького.



Олег Семінський / Wikimedia Commons

Що відомо про викрадення Семінського у 2012?На той час Семінський очолював "Нафтогазвидобування". За словами Семінського, його викрали через конфлікт між Шуфричем та Рудницьким, які були акціонерами компанії. Семінський звинуватив у своєму 3-річному ув'язненні Рудницького, який хотів його частку компанії. Згодом акції компанії викупив олігарх Ахметов.

Декларація Семінського:

- Будинок у Києві площею 1036,50 квадратних метрів, записаний на дружину.

- Чотири квартири у Києві площею 132, 71, 158 та 40 квадратних метрів. Перші дві записані на Семінського, інші 2 – на дружину.

- Дві земельні ділянки площею 1000 квадратних метрів кожна – записані на дружину.

- Володіє двома автомобілями Toyota Camry 2008 та Volkswagen Caravelle 2014, а також водним засобом, квадроциклом та 2 причіпами. На дружину записані ще 3 автомобілі.

- Подружжя має корпоративні права у 8 компаніях, тримають цінні папери та є кінцевими бенефіцеарами у близько 50 компаній.

- Загальні доходи обох – 367 тисяч гривень. Зате подружжя задекларувало активи розміром понад 100 мільйонів гривень, 270 тисяч доларів та майже 170 тисяч євро.

Ольга Бусловець

Це колишня директорка Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля. Раніше лобіювала заборону на будівництво домашніх сонячних електростанцій.

У квітні 2019 року Верховна Рада підготувала законопроєкт про "зелений" тариф на електроенергію з альтернативних джерел. Міненерегетики тоді підготував власні правки, куди "впихнули" і заборону на встановлення домашніх СЕС на землі. Ольга Буславець заявляла, буцімто вони "чинять тиск" на якість роботи енергомережі. Законопроєкт разом зі скандальною правкою Рада таки схвалили і його підписав тодішній президент Петро Порошенко.

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Ольгу Бусловець прем’єр-міністр вже пропонував на розгляд Верховній Раді, але Володимир Зеленський попросив відкликати цю кандидатуру. Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував це.

Все відбувається в терміновому, турборежимі... і ми не встигли познайомити кандидата з фракцією... на початку депутати були нові, вони не розуміли своєї ролі наймача і звільнювача. Зараз вони до цього ставляться дуже серйозно, відповідально і тому потрібно проводити необхідні консультації перед тим, як виносити це в зал,

– зазначив глава фракції.



Ольга Бусловець

У декларації за 2019 рік Ольга Буславець зазначила, що володіє квартирою в Києві на 78 квадратних метрів і гаражем на 32 квадрати. Її чоловік задекларував два житлових будинки та три земельні ділянки.



У сім’ї Буславець два автомобілі: Nisan X-Trail 2018 року випуску, яким володіє дружина, а також Volkswagen Passat 1992 року, який оформлений на чоловіка.



За основним місцем роботи Ольга Буславець отримала 906 тисяч гривень зарплати. Її чоловік, Олександр Буславець, отримав від заняття підприємницькою діяльністю 980 тисяч гривень. Також він задекларував пенсію за 2019 рік в розмірі 52 тисячі 872 гривні.

Депутати у фракції Слуга народу вважають, що вона тісно пов'язана з компанією ДТЕК Ріната Ахметова, повідомляють "Українські новини".

За даними агентства "Українські новини", до переліку кандидатів входили колишній міністр енергетики Іван Плачков і колишній віцепрем'єр Олег Дубина. Вони обидва пройшли співбесіду в Офісі президента, але тепер їх не розглядають.

Що буде, якщо парламент не підтримає жодного кандидата?

Давид Арахамія пропонує спочатку призначити виконувача міністра, щоб він продемонстрував результати, а вже потім за нього голосував парламент.

Є дві стратегії: перша – визначитися з кандидатом і проголосувати, і друга – призначити тимчасово виконувача обов'язків, дати людям попрацювати, щоб не продовжувати цю традицію, коли люди попрацювали, вся Рада їх взяла, а потім вся Рада через кілька тижнів або місяців від них позбулася,

– заявив Давид Арахамія.

Таке вже було у випадку з призначенням міністра охорони здоров'я. Саме тоді призначили Уляну Супрун, але виконувачкою обов'язків. На своїй посаді вона була з 2016 коли її за погодженням президента прем'єр призначив заступницею і вона стала в.о. міністеркою без схвалення парламентом.

Які є проблеми у галузі?

В галузі енергетики є безліч проблем, але наразі дві головні – це криза неплатежів та боргу.

Криза неплатежів

Це пов'язано з запровадженням карантину та антикоронавірусними законами. Влада заборонила нараховувати пеню та штрафи за несплату комунальних послуг під час карантину. Відтак про рекордну заборгованість по комунальних платежах звітують всі підприємства. На приклад, Віталій Кудрицький з "Укренерго" звітує про те, що у березні лише 60% населення сплатили за послуги, а у квітні показник за прогнозами падає до 52%.

Представники підприємств просять владу:

надсилати субсидії одразу підприємствам, а не населенню;

реструктуризувати борги підприємств на 10 років або списати;

змінити тарифну політику.

Боргова криза

В нас на ринку енергетики наростає криза неплатежів і криза заборгованості і тільки частково вона пов'язана з коронавірусом, який просто її посилив,

– зазначив Володимир Кудрицький з "Укренерго".

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Кудрицький пов'язує це з перевиробництвом електроенергії та моделлю покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії перед гарантованими покупцями. Сфера працює собі в збиток через те, що влада приймала рішення без попереднього розрахунку наслідків.

Ми розуміємо проблему. Ми зараз оновлюємо енергетичний баланс України, з дня на день він буде завершений і можна буде переходити до подолання кризи,

– відповів прем'єр Шмигаль на засіданні уряду на питання про борговий колапс.

Окрема кожна галузь енергетики (електроенергія, тепло, газ) мають свої специфічні проблеми, які потребують врегулювання.