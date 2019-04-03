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      Хто стане міністром закордонних справ у разі перемоги Зеленського

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      Хто стане міністром закордонних справ у разі перемоги Зеленського
      Хто стане міністром закордонних справ у разі перемоги Зеленського / liga.net

      У разі перемоги Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк може стати міністром закордонних справ.

      Таку заяву зробив народний депутат Сергій Лещенко, який входить в команду Володимира Зеленського, пише "Новое время".

      Читайте також: Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

      Лещенко зазначив, що на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка міністром закордонних справ.

      Але рішення поки не фіналізоване,
      – додав Сергій Лещенко.

      Олександр Данилюк, Сергій Лещенко, екс-міністр економіки Айварас Абромавичус і колишній член НАЗК Руслан Рябошапка сформували групу радників Зеленського в розпал президентської гонки.

      Лещенко запевнив, що Зеленський не оголосить кандидатуру прем'єр-міністра, бо її призначає Верховна Рада.

      Ось главу НБУ Зеленський обіцяв не чіпати, бо у нього семирічний контракт,
      – додав радник Зеленського.

      Олександр Данилюк заявляв, що команда кандидата в президенти Володимира Зеленського у разі його перемоги на виборах має намір одразу почати реформи тих галузей та систем, зміни в яких були лише імітовані.

      До слова, у штабі Володимира Зеленського за годину до закриття дільниць почали прибувати політики і громадські діячі – екс-співголова НАЗК Руслан Рябошапка, народний депутат Сергій Лещенко та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. Лещенко та Данилюк не раз в ефірі 24 каналу висловлювали позицію підтримки Володимира Зеленського.

      Що відомо про Олександра Данилюка? Олександр Олександрович Данилюк – колишній міністр фінансів України в уряді Володимира Гройсмана. За його терміну було реалізовано націоналізацію "Приватбанку". У 2018 році Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Перед цим відбувся конфлікт з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, зокрема в частині реформування Державної фіскальної служби. Гройсман відмовився призначити Яну Бугримову заступником Данилюка з податкового напрямку та невдовзі прямо підпорядкував собі ДФС, забравши департамент у міністерства фінансів. У відповідь Олександр Данилюк 31 травня надіслав листа послам країн G7, де заявив європейським партнерам: "Бугримову ж призначати не хотіли, тому що Гройсман свідомо гальмує реформу ДФС". Свої слова щодо корупційного лобі в ДФС, Данилюк повторив восени 2018 року

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Президентські вибори 2019 Олександр Данилюк Сергій Лещенко МЗС України
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