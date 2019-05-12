Хто стане новим міністром оборони: у Зеленського відзначилися заявою

Радник майбутнього українського президента Зеленського з питань оборони Іван Апаршин розповів, чи збирається зайняти крісло міністра оборони замість Степана Полторака.

Так, він зазначив, що сам Зеленський поки не робив йому жодної пропозиції стосовно якихось посад. Окрім того, Апаршин наголосив, що рекомендуватиме новому очільнику держави все ж змінити теперішнього міністра оборони. Про це радник Володимира Зеленського розповів в інтерв’ю "Громадському".

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Так, Апаршин у відповідь на запитання журналіста сказав, що спілкується зі Степаном Полтораком та не знає, чи Володимир Зеленський залишить його при посаді.

Якщо до мене будуть питання, що робити з паном Полтораком, я думаю, що я точно пораджу новому президенту знайти нового кандидата на посаду міністра оборони,

– наголосив він.

Конкретне прізвище, яке він може запропонувати Зеленському, Апаршин не назвав. Водночас, він дуже тепло відізвався про Анатолія Гриценка, назвавши його "найкращим міністром оборони за всі часи". Попри це, радник Зеленського вважає, що Гриценко вже "не міністр оборони, він вже піднявся з цього рівня".

"Якщо я зараз назву його прізвище – завтра він стане "наркоманом". Я ж знаю, як в нашій країні. Ці люди вже залізли до моєї дружини в фотоальбом, вони ж можуть залізти до кого завгодно. Це йому приємно буде? Це ж країна, в якій можна все що завгодно", – відмовився Апаршин називати прізвище гідного, на його думку, кандидата на крісло міністра оборони.

Зазначимо, що після обрання нового президента в Україні не змінюється склад уряду. Щоправда, зміна може стосуватися двох міністерських крісел – глав МЗС та Міністерства оборони. Згідно з Конституцією України, цих двох міністрів Верховна Рада призначає за поданням президента.

Коли Зеленський офіційно вступить на пост глави держави?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.





Коли відбудеться інавгурація Зеленського: інфографіка