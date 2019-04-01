У кого більше шансів стати президентом у 2019 році: версія експерта

Шанси на перемогу в Зеленського і Порошенка п’ятдесят на п’ятдесят. Перетікання голосів від інших кандидатів не можна точно спрогнозувати. Для багатьох це стане сюрпризом.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Зокрема, зауважує політолог, кандидати в президенти, які не потрапили до другого туру, швидше за все, займатимуться контрагітацією проти переможців. Підтримувати когось навряд чи вони захочуть, оскільки попереду парламентські вибори.

Зеленський і Порошенко гратимуть один проти одного, знижаючи явку на території опонента, і використовуватимуть тему Росії як ворога. Парадокс у тому, що попри прогнози, що електорат Зеленського не прийде голосувати, явка його виборців вища, ніж у Порошенка. Тому і на другий тур явка не прогнозована,

– говорить Микола Давидюк.

На його думку, до Порошенка найбільше перейдуть голоси екс-глави СБУ Ігоря Смєшка, частина виборців Анатолія Гриценка і соціально-дотаційна частина електорату Юлії Тимошенко. Ті, хто отримав соціальну допомогу напередодні виборів. Плюс Порошенко більш глибоко використовуватиме адмінрерурс.

Зеленському перейдуть голоси від Юрія Бойка і тих, хто потрапляє в антирейтинг Порошенка і прийде на вибори.

Які попередні результати виборів?

ЦВК опрацювала 56,18% протоколів. Володимир Зеленський – 30,27%. Петро Порошенко – 16,52%. Юлія Тимошенко – 13,08%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,52% та 7,11%.



Згідно з результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



Якою була явка на президентських виборах 31 березня: