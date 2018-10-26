Хто стане суперницею Світоліної у півфіналі Підсумкового турніру
Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться із Кікі Бертенс у півфіналі Підсумкового турніру.
Нідерландка на змагання в Сінгапурі потрапила тільки через травму Сімони Халем.
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У чемпіонській же гонці Бертенс посіла дев'яте місце й була запасною. Але саме вона посіла друге місце в "Червоній групі".
Кікі Бертенс на цьому етапі перемогла Ангелік Кербер і на відмові Наомі Осаку та поступилася переможниці квартету Слоан Стівенс. Відтак, нідерландка у півфіналі зустрінеться з переможницею "Білої групи" – Еліною Світоліною.
В іншому матчі за путівку у вирішальний матч поборються Стівенс із Плішковою.
Зустрічі 1/2 фіналу відбудуться 27 жовтня.
Нагадаємо, Еліна Світоліна пробилася у півфінал Підсумкового турніру WTA завдяки перемозі у матчі з Каролін Возняцкі.