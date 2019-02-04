Хто став найкращим молодим футболістом за підсумками 2018 року: опубліковано рейтинг

Номінація "Золотий талант" оприлюднила список футболістів, яких вважають найкращими гравцями України у 2018 році. Переможцем у цій номінації став динамівець Віктор Циганков, після нього йде карпатівець Мар'ян Швед, а третє місце посів ще один динамівець Микола Шапаренко.

Варто наголосити, що Циганков зібрав 37% голосів тренерів, відомих в минулому футболістів і спеціалізованих футбольних видань і зрештою на 168 очок випередив найближчого переслідувача у номінації "Золотий талант".

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Мова про Мар’яна Шведа, який влітку із львівських "Карпат" перебереться до шотландського "Селтіка". Своєрідну бронзу у голосуванні "Золотий Талант" завоював ще один динамівець Микола Шапаренко.

Зрештою топ-10 сумарного рейтингу року, складеного після підсумовування всіх показників за вісім місяців, виглядав так:

Віктор Циганков (Динамо) – 1944 бали, Мар'ян Швед (Карпати) – 1257, Микола Шапаренко (Динамо) – 967, Володимир Шепелєв (Динамо) – 396, Олександр Пихаленок (Маріуполь) – 262, Олексій Гуцуляк (Карпати) – 166, Олександр Тимчик (Зоря) – 111, Назарій Русин (Динамо) – 91, Богдан Михайличенко (Зоря) – 83, Василь Кравець (Луго) – 68.

Що таке премія "Золотий талант"? Це унікальна загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – U-21 (гравці, яким за станом на кінець року виповнилося не більше 21 років) і U-19 (гравці, яким за станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях). Номінація проводиться вже шостий рік.