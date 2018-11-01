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      Хто став новим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні та що про нього відомо

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      Замість Хуга на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні розпочав роботу британець Марк Етерінгтон
      Замість Хуга на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні розпочав роботу британець Марк Етерінгтон / Соцмережі

      З 1 листопада на посаді заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ розпочав роботу в Україні британець Марк Етерінгтон. Раніше це місце посідав Александр Хуг, але 31 жовтня термін його повноважень завершився.

      Про призначення Етерінгтона повідомила СММ ОБСЄ у своєму Twitter.

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      "Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаді заступника голови Місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо Місії та України", – мовиться у повідомленні.

      Зауважимо, Етерінгтон розпочав працювати у СММ ОБСЄ в Україні в 2014 році, в тому ж році він і обійняв посаду заступника голови Місії.

      Він є колишнім десантником британської армії. У 1992-1995 роках працював у спостережній місії Європейського союзу в Югославії. Також британець брав участь у європейських місіях у Хорватії, Боснії, Сербії та Косово.

      Крім того, британець був керівником міжнародної групи в Південному Судані та Афганістані. Від імені Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Великої Британії він ще керував групою у відділі стабілізації британського уряду в польових місіях у різних країнах.

      Нагадаємо, 26 вересня заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 31 жовтня йде з цієї посади. Як пояснив Хуг, ОБСЄ – не кар'єрна організація, відтак працювати в її структурах можна не більше ніж десять років, а він цю межу вже досяг.

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні? Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.

      В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Великобританія ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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