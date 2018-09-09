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Хто став переможцем на Венеційському кінофестивалі 2018

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75-ий Венеційський кінофестиваль 2018: результати, переможці
75-ий Венеційський кінофестиваль 2018: результати, переможці / scifiportal.eu

На італійському острові Лідо відгримів 75-ий Венеційський кінофестиваль. Упродовж тижня журі переглядали фільми, номіновані на премію "Золотий лев".

8 вересня завершився Венеційський кінофестиваль 2018, відтак стало відомо, хто отримав нагороду в престижних номінаціях. Оцінювали фільми члени експертного журі: режисер Гільєрмо дель Торо, актори Крістоф Вальц, Ніколь Гарсіа та Наомі Воттс. 

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"Золотого лева", який є головним призом Венеційського кінофестивалю, отримав режисер Альфонсо Куарону за фільм "Рома". Це вдруге поспіль головний приз поїде до Мексики, адже у 2017 році престижну нагороду отримав Гільєрмо дель Торо за зйомку фільма "Форма води". 


Переможець Венеційського кінофестивалю 2018 Альфонсо Куарону/ Getty Images

"Срібного лева" отримав французький режисер Жак Одіяр за стрічку "Брати Сістерс". А от гран-прі фестивалю дістався грецькому митцю Йоргосу Лантімосу, який привіз на Венеційський кінофестиваль "Фаворитку". Спеціальним призом нагородили і режисерку Дженніфер Кент за фільм "Соловей".

У номінації "Найкращий актор" перемогли Олівія Колман, яка зіграла одну з головних ролей фільму "Фаворитка", та Вілл Дефо за участь у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності".


"Найкраща акторка" за версією журі Венеційського кінофестивалю Олівія Колман/ Getty Images

Найкращий сценарій, за результатами голосування журі, був у кінострічки "Балада Бастера Скраггса". Текст фільму написали талановиті брати Ітан та Джоель Коени. 

Традиційно на Венеційському кінофестивалі вручили премію Марчелло Мастроянні, яку з 1998 року віддають актору, що підкорив експертів талановитою грою. На 75-му фестивалі нагороду отримав Байкалі Ганамбарр за роль у фільмі "Соловей".

Що таке Венеційський кінофестиваль?
Венеційський міжнародний кінофестиваль вважають найстарішим з усіх відомих кінозаходів. Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.

Теги: LifeStyle Кіно Нагороди Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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